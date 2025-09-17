El presupuesto del Consorcio Provincial de Bomberos de Sevilla se incrementa casi 10 millones de euros

Visita del presidente de la Diputación al Parque de Bomberos de Carmona. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

La entidad llegará en los próximos años a unos efectivos

CARMONA (SEVILLA), 17 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha realizado este miércoles una visita a las nuevas instalaciones del Parque de Bomberos de Carmona, integrado en el Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Sevilla, y en el que la Diputación ha invertido hasta el momento más de 2,2 millones de euros. Allí ha destacado que las cuentas del Consorcio se incrementarán en casi 10 millones de euros.

"Estas infraestructuras marcan un antes y un después en el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios que tenemos en esta zona y, en particular, en Carmona", ha señalado Fernández, quien ha subrayado que están dentro "del objetivo "absolutamente irrefrenable" de seguir creciendo y de tener un Consorcio Provincial "que sea digno de la provincia", señala lde Diputación en una nota de prensa.

"Vamos a seguir creciendo. Para el año que viene, vamos a tener un crecimiento de casi 10 millones de euros en los Presupuestos del Consorcio para seguir avanzado en tres grandes aspectos que para nosotros son la clave". Fernández ha precisado que estos aspectos son: "seguir construyendo parques de bomberos --tenemos que inaugurar este año el de Morón y empezar a remodelar el Parque Central de Sanlúcar-- y seguir diseñando lo que tiene que ser el mapa de infraestructuras".

Asimismo, ha añadido Fernández, "debemos ser planificadores y previsores en todo lo que hace referencia a vehículos y materiales; y, en tercer lugar, intentar estabilizar a la plantilla". En este sentido, ha apuntado que, entre las nuevas transferencias que se hagan con cinco municipios con los que se está negociando y las nuevas plazas de la Oferta de Empleo Público, se espera que el Consorcio llegue en los próximos años a unos 350 bomberos.

El objetivo de "coser todas las cosas que haya que coser" es prioritario. "Nadie dijo que fuera fácil echar a andar un consorcio de estas características, pero creo que es el camino", ha señalado Fernández, quien ha incidido también en "la capacidad que tengamos todos para elevarnos --el equipo operativo, el equipo político, los propios alcaldes, que son protagonistas y propietarios del consorcio, y los profesionales-- para estar a la altura de lo que Sevilla se merece".

MÁS DE 2,2 MILLONES EN CARMONA

La Diputación ha invertido más de 2,2 millones de euros en el nuevo Parque de Bomberos de Carmona, a través de una subvención al Ayuntamiento, que en mayo de 2023 adjudicó las obras a la empresa Sarial Obras SL, con un plazo de ejecución de diez meses.

No obstante, se produjeron algunos retrasos motivados por las especiales características del solar, la falta de suministros y las precipitaciones que se produjeron durante los trabajos de cimentación y saneamiento. El traslado del personal operativo se realizó en junio.

Actualmente, está pendiente la contratación del mobiliario y equipamiento definitivo, que también cuenta con fondos aportados por la Diputación.

El parque cuenta con una parcela de más de 3.000 metros cuadrados, al norte del casco urbano y con una rápida y cómoda salida de vehículos hacia la carretera de Guadajoz (A-4107, kilómetro 0). Tiene una superficie construida de 1.435 metros y el edificio principal se sitúa en la mitad trasera de la parcela, con lo que la parte delantera es una explanada asfaltada, para facilitar las maniobras de los vehículos de emergencia.

En la planta baja se ubican el hangar para los vehículos operativos, aseos de zona sucia, aseos de zona limpia, zona de lavado de equipos, vestuarios y duchas, recepción, aula de formación, gimnasio y un pequeño hangar auxiliar. En la planta superior, la zona habitable, con cocina, sala de estar, dormitorios, aseos, el despacho del jefe de parque, así como una sala de reuniones y una amplia terraza que comunica con la parte trasera de la zona de formación.

Dispone, además, de un amplio aparcamiento para usuarios, con dos plazas reservadas para personas con movilidad reducida.

PERSONAL ADSCRITO AL PARQUE

La dotación del Parque de Bomberos de Carmona está integrada por 16 profesionales, todos ellos funcionarios del Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Sevilla: 12 bomberos; cuatro cabos y un cabo primero. El personal de guardia está integrado por dos bomberos y un cabo, las 24 horas del día, los 365 días del año.

El parque dispone de cinco vehículos de primera intervención, tanto para emergencias en el ámbito urbano como de carácter rural: una Autobomba Urbana Ligera de Dimensiones Reducidas (BUL-red); una Autobomba Urbana Ligera (BUL); una Autobomba Rural Pesada (BRP); una Autobomba Nodriza Pesada (BNP); y un Furgón de Salvamentos Varios (FSV).

Todos estos vehículos son titularidad de la Diputación de Sevilla y actualmente están cedidos al Consorcio para poder desempeñar las funciones asignadas en el sistema de bomberos de la provincia de Sevilla.

De acuerdo con el Plan de Actuación 2024, el Parque de Bomberos de Carmona está situado en la denominada Área Operativa Centro A-66, compuesta por otros cuatro parques --Alcalá de Guadaíra, La Rinconada, Mairena del Alcor, El Ronquillo y Gerena--, atendiendo a 19 municipios con una población total de 207.905 habitantes y una superficie de 3.380 kilómetros cuadrados.

El Parque de Carmona tiene como primera salida el municipio de Carmona y, como segunda, los de Lora del Río, Peñaflor, Tocina y El Viso del Alcor, además de todo el área operativa del Centro A-66. Según datos de 2024, el parque tuvo 397 intervenciones de salida, con una intervención media diaria de 1,09 salidas.