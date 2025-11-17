El primer Memorial Nacho Domínguez de piragüismo homenajea a un bombero del Consorcio de Sevilla y "palista ejemplar"

Foto de familia de los participantes en el Memorial Nacho Domínguez de piragüismo. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Club Náutico de Sevilla ha acogido este domingo la celebración del primer Memorial Nacho Domínguez de piragüismo, con el que se recordó al que fuera socio y palista de la entidad durante más de tres décadas y bombero del Consorcio Provincial, "muy querido en el Parque de Sanlúcar la Mayor".

Domínguez falleció la pasada primavera, dejando una "profunda huella" entre todos sus compañeros. El momento más emotivo de la prueba, impulsada por sus amigos y familiares, se vivió con la exhibición en la modalidad de barco dragón en la que se enfrentaron compañeros de Nacho Domínguez en el cuerpo de Bomberos con sus amigos y familiares, informa la Diputación en una nota de prensa.

También muy emotivo resultó el preámbulo de la prueba, celebrado la tarde del jueves 13 de noviembre, con la presentación del cartel del memorial. Durante el acto, se entregó un recuerdo a la madre de Nacho Domínguez por parte de Cayetano García de la Borbolla, presidente del Club, en representación de la familia deportiva.

Esta primera competición dedicada a Nacho Domínguez ha estado dirigida a barcos de equipo, con visos de continuidad en el calendario andaluz, y para la misma se inscribieron unos 200 deportistas procedentes de 9 clubes de la ciudad de Sevilla, Huelva y Cádiz.

En este sentido, se desarrolló en las modalidades K2, K4, C2 y C4, para las categorías cadete, juvenil, senior y veterano, con distancias de 3.800 paras los barcos dobles y de 5.000 para los restantes.