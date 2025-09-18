La producción del Maestranza de Sevilla 'Don Juan no existe', de Helena Cánovas, nominada en International Opera Awards

Archivo - La producción del Maestranza 'Don Juan no existe', de Helena Cánovas. - TEATRO DE LA MAESTRANZA - Archivo

SEVILLA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

'Don Juan no existe', la ópera de Helena Cánovas con libreto de Alberto Iglesias, que el Teatro de la Maestranza de Sevilla presenta en el marco del Festival de Ópera de la capital andaluza, ha sido nominada a los prestigiosos International Opera Awards 2025 en la categoría de Estreno Mundial ('World Premiere').

La producción, fruto de la colaboración entre el Festival Peralada, el Teatro de la Maestranza y Gran Teatre del Liceu (Barcelona), con la participación de los Teatros del Canal y el Teatro Real, ambos en Madrid, compite junto a algunos de los estrenos internacionales más destacados de la temporada lírica, informa el espacio escénico del Paseo Colón en una nota de prensa.

Entre esos estrenos figura Filidei/Busellato, con 'Il nome della rosa' (Teatro alla Scala); Gordon/Nottage/Gerber, con 'This House' (Opera Theatre of Saint Louis); Hosokawa/Tawada, con 'Natasha' (New National Theatre Tokyo); Milch-Sheriff/Ricklin, con 'Alma' (Volksoper Wien); Prestini/Vavrek, con 'Silent Light' (National Sawdust); Saunders/Atkins, con 'Lash-Acts of Love' (Deutsche Oper Berlin); Turnage/Hall, con 'Festen' (The Royal Opera); Venables/Huffman/Segal, con 'We Are the Lucky Ones' (Dutch National Opera) y Walshe/O'Connell, con 'MARS' (Irish National Opera).

La nominación de 'Don Juan no existe' supone un reconocimiento internacional al la creación de Helena Cánovas y la apuesta del Teatro de la Maestranza por dar visibilidad a la creación operística contemporánea, concluye el comunicado.

Los International Opera Awards, considerados los 'Oscars de la ópera', reúnen cada año a las figuras y producciones más relevantes del panorama lírico mundial.