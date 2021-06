Profesionales del autobús de Sevilla convocan concentraciones ante el "incumplimiento" de contratos de la Junta andaluza

SEVILLA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación del Transporte Escolar y Discrecional de la provincia de Sevilla (Atedibus) ha anunciado una nueva concentración que se llevará a cabo ante el Palacio de San Telmo, sede del gobierno regional, para protestar por el "incumplimiento de la ley y de los contratos públicos que está llevando a cabo en los últimos meses la Junta de Andalucía".

En un comunicado, desde Atedibus se informa de que las concentraciones se realizarán los próximos días 8 y 9 de junio, desde las 10,00 a las 12,00 horas, ante la sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía; mientras que el jueves, día 10 de junio, en el mismo horario, habrá una concentración en el Parlamento de Andalucía, en la calle San Juan de Rivera.

"Los empresarios no han tenido más remedio que volver a manifestarse, en la que es la cuarta secuencia de movilizaciones de un sector que se siente totalmente abandonado", comenta el presidente de Atedibus, Manuel Zambruno, que añade que, "ya no es el propio abandono, es que el gobierno andaluz está incumpliendo la ley, al no ejecutar las cláusulas de los contratos públicos que el propio gobierno licita, adjudica y firma".

En materia de transporte escolar, indica que las empresas aún no han cobrado las indemnizaciones que prevé los contratos públicos ante situaciones sobrevenidas o imprevistas, como fue la suspensión del pasado curso escolar 2019-2020. "Además de estar previstas en los contratos, nos tienen desde marzo de 2020 con una enorme cantidad de burocracia para acceder a unas cantidades que nos compense esa suspensión de pagos, y nos ayude a sobrevivir. Tras 15 meses de burocracia, siguen sin cumplir esos contratos y sin pagar las indemnizaciones", señala el presidente de los empresarios sevillanos del transporte.

En materia de transporte discrecional, afirma que tampoco el gobierno andaluz "ha cumplido con lo establecido", mientras que de las ayudas prometidas para el transporte de viajeros por carretera de Andalucía, "ni ha cuantificado esas ayudas y mucho menos lo ha publicado como corresponde en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). "Vivimos una situación desesperada, que cuando venga la normalidad, no existirán empresas para poder movilizar a todos los que nos visitan en Andalucía, pero este Gobierno parece que no le interesa ni los trabajadores ni las empresas de transporte", añade.

También, señala que tiene el "respaldo legal" en materia de transporte escolar, en lo que se refiere a la compensación por parte de la Administración de los gastos de desinfección y limpieza de los autobuses para cumplir con los protocolos Covid. "El Tribunal Administrativo de la Junta de Andalucía, cuando dio la razón a los empresarios en la conveniencia de retrasar las nuevas licitaciones de rutas escolares, reconocía a las empresas esa compensación, que sigue sin llegar y que asciende en Andalucía a 5,4 millones de euros, y 1,2 en la provincia de Sevilla, a 20 euros por día y vehículo", apunta Zambruno, agregando que "no cumplen sus propios contratos públicos, ni con las sentencias dictadas por los estamentos administrativos competentes en esta materia".

Advierte de que toda esta situación "tan extrema" para el sector va en paralelo a unas nuevas licitaciones para las rutas escolares de los dos próximos cursos escolares que los empresarios vuelven a tildar de "subastas a la baja", contratos públicos en los que "sólo se tienen en cuenta las ofertas económicas, sin valorar los esfuerzos en modernización de flota que realiza el sector de forma continua".

El transporte escolar es sólo uno de los ejes en los que se apoya este sector, que da empleo a más de 11.000 personas en Andalucía, casi 2.000 en Sevilla y que aglutina a más de 80 empresas. El transporte discrecional también es otra fuente de ingresos, que se ha visto "gravemente mermada por la ausencia de turismo". "Lo más grave no es que la industria turística esté aún tocada, sino que la Administración sigue sin tener en cuenta al autobús como agente turístico, y seguimos sin estar en los foros de decisión", asevera Zambruno en este aspecto.

Desde la Asociación Provincial de Empresarios del Transporte de Sevilla se han realizado propuestas tanto a la consejería de Fomento como a Turismo para activar medidas que fomenten el uso del transporte por carretera y que permita mantener al sector. "Ante el abandono del sector, los profesionales seguirán reclamando ante la Administración", concluye.