El profesor Daniel Torres toma posesión como nuevo decano de Odontología de la Universidad de Sevilla

El nuevo decano de la Facultad de Odontología de la Universidad de Sevilla, Daniel Torres - UNIVERSIDAD DE SEVILLA

SEVILLA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El profesor de Cirugía Bocal, Daniel Torres Lagares, ha tomado posesión como nuevo decano de la Facultad de Odontología de la Universidad de Sevilla (US).

Según una nota remitida por la institución, Torres sustenta su proyecto decanal sobre varias medidas, articulando su propuesta como una evolución del modelo actual, basado en una "cogobernanza real con departamentos, la clínica, el Ptgas y el estudiantado".

"Plantea una agenda de liderazgo cercano, con canales estables de escucha, reuniones periódicas de seguimiento y una cultura de reconocimiento", ha señalado.

El profesor Torres propone su consolidación como "centro sanitario docente, con una transformación planificada para el periodo 2026-2031". En este contexto, uno de los pilares fundamentales del nuevo decanato es "la modernización, que se concreta en un plan de infraestructuras y equipamiento que prioriza la seguridad del paciente, el impacto docente y el control de la obsolescencia". El objetivo es avanzar hacia una "Clínica 4.0", basada en la digitalización total, con historia clínica integrada y nuevas tecnologías.

En el ámbito académico, la US ha indicado que su propuesta "persigue reforzar el carácter clínico-biosanitario del centro mediante la reordenación y modernización de la docencia". Para ello, contempla la elaboración de un mapa de cargas docentes, la definición de criterios claros de supervisión y ratios, el impulso de la simulación avanzada y la unificación de guías clínicas.

En este bloque también incorpora medidas de impulso a la carrera académica, como la oficina de acreditaciones, la mentorización y una apuesta por una docencia alineada con tecnologías emergentes.

En relación con el estudiantado, su programa de gobierno incorpora una línea de bienestar y equidad, "situándolo como interlocutor real". También propone la puesta en marcha del programa "Odonto-Bienestar", orientado a abordar el estrés clínico, la gestión emocional y la cultura de la seguridad ante el error, junto con otras medidas de acompañamiento y apoyo académico.

Para el Ptgas, ha reivindicado "un papel estructural dentro de la organización". Plantea la implantación de un circuito único de gestión clínica-administrativa, acompañado de un manual de procedimientos, auditorías de procesos, un sistema de peticiones digitales y planes anuales de formación.

Daniel Torres es profesor de Cirugía Bucal en la Universidad de Sevilla desde 2019 y una figura de referencia en el ámbito académico y científico. Su trayectoria combina docencia, investigación y gestión universitaria. En su perfil académico destaca su producción científica, con más de 200 publicaciones indexadas en Scopus y 39 tesis doctorales dirigidas.

En el ámbito de la gestión universitaria, ha formado parte del equipo decanal de la Facultad, donde ha ejercido como vicedecano de Gestión Clínica. En la actualidad, desempeña las funciones de coordinador del Grado en Odontología y del Máster en Odontología Médico-Quirúrgica e Integral.

Ha presidido la Asociación Andaluza de Cirugía Bucal y la Sociedad Española de Cirugía Bucal, y ha tenido un papel destacado como presidente de la Comisión de Especialidades del Consejo General de Dentistas de España.

Entre otros reconocimientos, ha recibido el Premio Dentista del Año del Consejo General de Dentistas y también tiene un perfil destacado como Académico Correspondiente de las Reales Academias de Medicina y Cirugía de Sevilla y Cádiz. Recientemente ha sido nombrado Académico de Número de la Academia de Ciencias Odontológicas de España.