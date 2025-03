El profesor de la US (Sevilla) José Ramiro Martínez, director del Centro de Innovación en Vehículos Aéreos No Tripulados

El profesor de la US José Ramiro Martínez de Dios.

SEVILLA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El catedrático de Robótica de la Universidad de Sevilla (US) José Ramiro Martínez de Dios ha sido nombrado director Centro de Innovación en Vehículos Aéreos No Tripulados y Movilidad Aérea Urbana (CUAM), una nueva infraestructura que pondrá en marcha la US, con el apoyo de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía.

Este centro, que se ubicará en distintas instalaciones en Aerópolis y Tablada, se enmarca dentro del proyecto 'Vehículos aéreos más seguros'. Su objetivo es posicionar a la Universidad de Sevilla como referente en la investigación y desarrollo de tecnologías avanzadas en el sector aeroespacial, informa en un comunicado.

El profesor José Ramiro Martínez cuenta con una destacada trayectoria en el ámbito de la robótica aérea, especialmente en el campo de inteligencia artificial, percepción y automatización. Forma parte del grupo de investigación 'Robótica, Visión y Control', del departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática de la US y ha participado en numerosos proyectos de investigación financiados a nivel nacional e internacional.

En estos proyectos ha abordando áreas como los robots aéreos inteligentes y su cooperación con sistemas IoT para la inspección de viaductos; el mapeo y predicción para la gestión de emergencias; o el uso de robots aéreos inteligentes para inspección y mantenimiento de de instalaciones industriales, entre otros.

Entre los retos que se plantea en su nueva etapa se encuentran cuatro principalmente: mantener el liderazgo científico tecnológico de la Universidad de Sevilla en el sector aeroespacial; fomentar la transferencia tecnológica a las empresas; mantener, retener y atraer talento en este campo y fortalecer el ecosistema en el sector aeroespacial andaluz.

La dirección de José Ramiro al frente del CUAM reafirma el liderazgo de la Universidad de Sevilla en el ámbito de la ingeniería aeroespacial, los vehículos aéreos no tripulados y la movilidad aérea urbana.