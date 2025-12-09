La profesora de la US Eleonora Viezzer obtiene una subvención de 2,4 millones para avanzar en reactores de fusión

Archivo - La investigadora Eleonora Viezzer. - FUNDACIÓN PRINCESA DE GIRONA - Archivo

SEVILLA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La profesora de la Universidad de Sevilla (US) y codirectora del laboratorio Plasma Science and Fusion Technology (PSFT) Eleonora Viezzer ha obtenido una ERC Consolidator Grant del Consejo Europeo de Investigación, una subvención dirigida a investigadores con entre siete y doce años de experiencia postdoctoral que busca "consolidar equipos y liderar proyectos de frontera científica evaluados según criterios de excelencia".

La nueva beca, dotada con 2,4 millones de euros para cinco años, financiará el proyecto 'Turbo4energy', que se centra en la interacción onda-partícula, "un proceso clave que influye en la estabilidad y el transporte de energía y partículas en reactores de fusión".

Según ha informado la Universidad de Sevilla (US) en una nota, se trata de su tercer proyecto dentro de este programa, tras recibir una ERC Starting Grant en 2018 y otra Consolidator Grant en 2023, lo que la convierte en la primera investigadora en fusión en Europa con tres ayudas de este tipo. El laboratorio PSFT recibió además en 2024 una ERC Advanced Grant, "consolidándose como el centro de investigación en fusión con mayor número de ayudas ERC en Europa".

"El proyecto permitirá desarrollar nuevas técnicas de imagen capaces de medir simultáneamente iones y electrones con alta precisión espacio-temporal", ha indicado la US, lo que "facilitará la identificación y control de turbulencias en el plasma, optimizará el diseño de dispositivos de fusión y aportará información relevante para predecir tormentas solares y su impacto en la Tierra". El objetivo final es avanzar hacia reactores de fusión más compactos y eficientes.

Los plasmas, el cuarto estado de la materia, son fundamentales para generar energía de fusión limpia y sostenible, según la institución universitaria. En 2021, el equipo de Viezzer logró una medición pionera de las interacciones onda-partícula provocadas por fluctuaciones del plasma, base sobre la que se desarrollará el nuevo proyecto.