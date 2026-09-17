El programa Noctaíra de Alcalá (Sevilla) roza los 7.000 espectadores en su 10 aniversario y alcanza su máximo histórico

Archivo - El delegado de Cultura de Alcalá de Guadaíra, Cristopher Rivas - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ - Archivo

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 17 (EUROPA PRESS)

Noctaíra, el programa municipal de dinamización veraniega cultural y turística de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), desarrollado del 2 de julio al 12 de septiembre, ha alcanzado en 2026 su máximo éxito, rozando los 7.000 espectadores, coincidiendo con su décimo aniversario.

Según ha detallado el Ayuntamiento en una nota de prensa, esta edición ha contado con un total de 37 eventos y ha reunido a 6.989 espectadores, batiendo récord de participación y superando incluso a 2025 con 25 actuaciones y 6.088 espectadores, con un crecimiento del 15 por ciento.

De esta manera, el delegado responsable de Cultura y Turismo, Christopher Rivas, ha destacado no sólo "el incremento de eventos y audiencia", sino también "el impulso de los espacios patrimoniales, el apoyo al talento local, y la calidad y variedad de propuestas y espacios que demuestran que Alcalá ha convertido en un referente cultural en los veranos de Andalucía".

En este sentido, en esta edición han destacado las visitas guiadas y teatralizadas, pero especialmente "aquellas en las que la nueva iluminación del Castillo ha proporcionado una experiencia novedosa para los participantes poniendo aún más en valor el patrimonio monumental y su utilidad para el servicio no sólo al turismo sino también a las experiencias culturales".

"Estas cifras nos permiten mirar atrás con satisfacción, pero también observar el futuro con la responsabilidad de seguir mejorando y ofreciendo una programación cultural a la altura de lo que nuestra ciudad merece, creciendo, siendo un punto de referencia para las visitas de la provincia y la experiencia cultural compartida de la ciudadanía de la que se sientan orgullosos", ha defendido el delegado.