El programa de vivienda Vive Alcalá (Sevilla) supera el centenar de consultas atendidas en su primera semana

Programa Vive Alcalá. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 22 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha informado este lunes que el programa de acceso a la vivienda Vive Alcalá ha superado el centenar de consultas atendidas en su primera semana de apertura al público en la Oficina de la Vivienda.

Según ha informado el Consistorio en una nota, se trata de un nuevo servicio municipal creado para facilitar el acceso a vivienda asequible y acompañar a la ciudadanía en actuaciones de mejora de vivienda, como la instalación de ascensores.

En esta lína, ha indicado que las consultas, recibidas a través de las distintas vías de contacto (atención presencial, canales digitales y formulario web), se han centrado principalmente en las promociones y proyectos en los que trabaja actualmente el Ayuntamiento.

Estas promiciones son de unas 100 viviendas en Mar Mediterráneo, las 84 viviendas en alquiler asequible en la Cornisa del Zacatín, y el proyecto de urbanización de Los Cercadillos, que contempla la futura construcción de en torno a 600 viviendas protegidas asequibles.

Asimismo, han destacado la convocatoria para instalación de ascensores, cuyas bases se han aprobado en Pleno y está previsto que se convoquen a principios del 2026.

Las personas interesadas pueden contactar con VIVE ALCALÁ de forma presencial en sus oficinas de La Plazuela, 10, en horario de lunes a viernes de 9,30 a 14,00 horas, y martes de 16,00 a 18,00 horas.

Además, está disponible el formulario de contacto de la web www.vivealcaladeguadaira.es y sus perfiles oficiales en Instagram, Facebook y TikTok.