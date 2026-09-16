Esta es la programación cultural de La Rinconada para su temporada de otoño: Fechas y entradas

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

LA RINCONADA (SEVILLA), 16 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla), a través de su Área de Cultura, ha presentado la nueva programación de los Centros Culturales municipales para la temporada de otoño, que ha contemplado un total de 17 espectáculos, que irán desde revisiones contemporáneas de los clásicos y el universo de Federico García Lorca, hasta temáticas sociales como la salud mental, la adolescencia, el papel de la mujer y los cuidados, combinados con música, danza y circo contemporáneo.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, la agenda cultural arrancará el 18 de septiembre en la Hacienda Santa Cruz con la 43ª edición del Festival de Cante Flamenco El Búcaro, con un cartel compuesto por El Pele, Consuelo Haldón, Rubito Hijo y Caracolillo de Cádiz.

Asimismo, en el acto de presentación ha contado con la participación de la primera teniente de alcalde y delegada de Cultura, Raquel Vega; el director técnico del área, Antonio Castro; y representantes de varias compañías participantes, como Lolo Barrera (Buendía), Ricardo Iniesta (Atalaya), María Martínez (Cía. Tejada), Rebeca Torres (La Maraña Teatro) y Rosa del Cerro (Cía. TresGracias).

Durante la intervención, Vega ha destacado que el municipio afronta una temporada "viva, plural y de máxima calidad", avalada por producciones y compañías galardonadas con reconocimientos como los Premios MAX, el Premio Nacional de Teatro o los Premios Lorca, Ateneo y Zentradas. "La Rinconada se consolida como un espacio referente para la exhibición y el goce del mejor teatro, el circo contemporáneo, la danza y la música", ha subrayado.

A lo largo de los meses de octubre y noviembre se sucederán las diferentes propuestas sobre las tablas, de manera que el 2 de octubre será el turno de 'La reina brava', de las Niñas de Cádiz en La Villa, que contarán la historia de un magnicidio a las manos de una madre que busca vengar a su hija.

Así, el 3 de octubre será el concierto del grupo local de pop, rock e indie Buendía, para el cual habrá que aportar una entrada solidaria a cambio de alimentos no perecederos.

Igualmente, el 9 de octubre, de la mano del Festival de Circo de la Provincia (Cirktober), Lapso Producciones ofrecerá 'Jaleo, el grito de Lorca', que recorrerá el circo, la música y la poesía desde el imaginario del poeta granadino.

Un día después llegará la compañía La Butaca Roja ofrecerá 'Alma de Cabaret', que repasará los inicios en el mundo del espectáculo de Paz de Alarcón y Juanjo Macías. Ya el 16 de octubre, la productora y distribuidora Lazona, llevará 'El rey de la farándula', como el viaje de un cantante y bufón transporta al público entre épocas revelando secretos de la corte de Felipe IV.

Por su parte, el 17 de octubre la compañía TresGracias presentará 'Wendy también vuela', montaje reconocido con el Premio Lorca a Compañía Revelación y el Premio Zentradas a Mejor Dirección (para Rosa del Cerro y Lola Montiel), que propone una profunda reflexión sobre los cuidados y la autonomía femenina a partir del clásico personaje de Peter Pan.

El 23 de octubre, la formación madrileña La Contraria subirá a las tablas 'Contra Ana', obra galardonada con el Premio Max a Mejor Espectáculo Revelación que aborda la anorexia a través de una valiente autoficción basada en la experiencia real de Alma García.

Al día siguiente, el 24 de octubre, Lamaraña Teatro ofrecerá 'Lope Exprés', una propuesta musical gamberra distinguida con los premios Lorca y Zentradas que combina la belleza del verso de Lope de Vega con el lenguaje del clown.

En el tramo final del mes, la compañía malagueña Jóvenes Clásicos contará con una doble cita: el 30 de octubre pondrá en escena 'Los guardianes del verso', un viaje iniciático sobre la invisibilidad adolescente, el aislamiento emocional y el poder redentor de la poesía; mientras que el 31 de octubre presentará 'Inés de Ulloa', donde una monja olvidada en la celda de un convento recibe la visita de un viajero interesado en la veracidad del mito de Don Juan.

Ya en el mes de noviembre, el día 6 la Cía Javier Prieto llevará a cabo 'El embustero (Work in Progress)', un ejercicio retrofuturista que hibrida teatro de texto, electrónica y videoproyección, para el cual las entradas serán por invitación.

El 13 de noviembre tomará el relevo El Aedo Teatro con 'Poeta (perdido) en Nueva York', obra galardonada con el Premio Max a Mejor Producción Privada que descubre al Federico García Lorca más íntimo a través de sus cartas y poemas.

La música regresará el 14 de noviembre con el instrumentista Bernardo Parrilla y su propuesta 'Caminando', un recorrido de fusión entre el jazz, el flamenco y los ritmos latinoamericanos en el que estará acompañado por cuatro músicos.

Asimismo, el 21 de noviembre se representará 'Blowing', de la compañía Múcab Dans (distribuido por Bàcum), un espectáculo interactivo de carácter familiar que combina danza, música en directo y tecnología multimedia bajo la dirección del Premio Nacional de Danza Toni Mira.

En los últimos días del ciclo, la compañía Atalaya, Premio Nacional de Teatro, escenificará el 27 de noviembre 'Divinas palabras', la emblemática pieza de Valle-Inclán adaptada y dirigida por Ricardo Iniesta sobre la avaricia, la lujuria y la muerte.

Por último, el 28 de noviembre cerrará la programación Silencio Danza con 'Salvaje', montaje ideado, dirigido e interpretado por Nieves Rosales que ha cosechado los premios Ateneo y Zentradas, situando la historia en un manicomio universal donde la memoria y la creación combaten la locura.

Las localidades se pueden adquirir a través del portal web, en el Centro Cultural La Villa de lunes a viernes de 10,00 a 13,00 horas o en taquilla desde una hora antes de cada función.