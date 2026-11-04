La programación de Órbitas del Festival de Cine de Sevilla conecta con la literatura, la música y la fotografía

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Cine Europeo de Sevilla ha presentado 'Órbitas', la nueva denominación de su ciclo de actividades paralelas diseñado para conectar el cine con las ciencias políticas, las relaciones internacionales, la memoria y la creación emergente.

Según ha detallado el Ayuntamiento en una nota de prensa, el Festival ha impulsado las Jornadas de Cine y Geopolítica, dirigidas y moderadas por Jorge Quindimil, con la colaboración del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la participación de destacados profesionales y académicos procedentes de todas las universidades de Sevilla.

En este contexto, Quindimil estará acompañado por el director del Festival, Manuel Cristóbal, en el acto inaugural, que se celebrará el día 9 en el Cartuja Center CITE, en una primera sesión que girará en torno al thriller político con 'Dos hombres en Manhattan' (1959), del cineasta francés Jean-Pierre Melville.

Posteriormente, se celebrará el coloquio 'Periodismo de investigación, geopolítica e inteligencia', que contará con el jefe de investigación de El Debate, Alejandro Entrambasaguas; la catedrática Eulalia W. Petit de Gabriel y el ex miembro del CNI Jorge Gómez.

Asimismo, el día 10 se proyectará 'In The Loop', dirigida por el británico Armando Ianucci, después de la que tendrá lugar el coloquio 'Poder, élites y desgobierno', que contará con la presencia del profesor Borja Montes, la profesora Marycruz Arcos, el profesor Cesar A. Villegas Delgado; y el investigador en el Instituto de Historia del Consejo Superior de lnvestigaciones Científicas en Madrid, Lorenzo Delgado Gómez-Escalonilla.

CAMBIO HACIA EL DOCUMENTAL

Sobre 'Guerras y derecho internacional humanitario' disertarán el catedrático Joaquín Alcaide; la profesora Casilda Rueda; el profesor, Pedro Rivas; y el catedrático emérito en la US Pablo Antonio Fernández Sánchez.

Las jornadas finalizarán el jueves 12 con 'El hombre vestido de blanco' (Alexander Mackendrick, 1951), que predecerá al último coloquio titulado 'Amenazas de la tecnología y futuro de la humanidad', y los ponentes serán el catedrático José Manuel Cortés; la profesora Carmen Garda Ruiz, el profesor Antonio Lazari; y la investigadora Gloria Andrada.

Por otro lado, el curso de crítica cinematográfica de la UPO culminará sus sesiones con el visionado de las películas que integran este ciclo, mientras las clases teóricas se desarrollarán en la Fundación Tres Culturas.

APUESTAS POR EL FUTURO

Una de las novedades de Órbitas será la creación de un espacio de encuentro para los talentos emergentes del audiovisual sevillano bajo el título 'Esto es cine joven. Esto es Sevilla' y que presentarán unas jornadas en las que compartirán sus experiencias, aprendizajes y formas de entender el cine en tres sesiones --9, 10 y 12 de noviembre--: 'Cómo producir (y aprender) con poco', 'La importancia de la red en el audiovisual' y 'La expansión de la creatividad: más allá de los límites'.

Bajo el título de 'El viaje de un corto hacia los Oscar', se celebrará el día 12 una charla que ofrecerá en la Facultad de Comunicación el joven director Meyer Levinson-Blount, quien, con su proyecto estudiantil 'Butcher's Stain', llegó a ser nominado al Oscar al mejor cortometraje de ficción.

Igualmente, el cofundador de Filmin Jaume Ripoll, impartirá una charla en el IES Néstor Almendros el día 10 bajo el título 'Las 10 películas que me hubiera gustado ver antes de los 18', y en la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD), la joven actriz Carla Tous hablará el lunes 9 sobre 'Cómo se construye una carrera interpretativa: de la formación escénica a plataformas internacionales'.

Además, Órbitas acogerá la proyección de los cortos ganadores de la Modalidad de Creación Audiovisual del XX Certamen CREA Joven de Sevilla, que recibirán 'Patología de una pasión', de Juan Luis Ortega; 'Incubadora de sueños', de Andrés García Vergara y 'Centrífuga', de Elena de Aras. El pase será seguido de un coloquio con sus directores, el día 9.

MÁS CINE PARA COMPRENDER EL MUNDO

Por el estreno en el festival de 'Taranta', Samuel Nacar propondrá un recorrido visual por su obra el martes 10, al igual que bajo el título 'Identidad, territorio y comunidad', el cineasta gallego Eloy Domínguez Serén hablará de su película 'Tralovento' el viernes 13.

Asimismo, la profesora Emma Camarero impartirá una ponencia con el título 'Curar, cuidar, vivir: comprender la enfermedad a través del cine' el martes 10, y en el CICUS se presentará 'El relato visual de SONE: imaginando ciudades y paisajes más sostenibles'.

LOS OFICIOS DEL CINE

El director Hugo Cabezas y los guionistas Marta Jimenez y José María Martín explicarán cómo, a partir de la adaptación de un podcast, construyeron el documental 'Anguita, el hombre de los tres siglos', en la Sección Oficial fuera de concurso el jueves 12.

En esta línea, el director Esteban Magaz y los compositores Adriana Moragues y Francisco Cuadrado conversarán sobre el proceso creativo detrás de la banda sonora y la canción original de 'El pezón de Elena' en colaboración del Festival con la Universidad Loyola y la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, el jueves 12.

Sobre los nuevos retos de la escritura audiovisual hablará el guionista y novelista estadounidense Howard A. Rodman en la Terraza Gourmet de El Corte Inglés el jueves 12.

UNA REIVINDICACIÓN DE LA MEMORIA, EL LEGADO Y EL PATRIMONIO

El director del Festival de Cine de San Sebastián y miembro del jurado de la Sección Oficial en esta edición del SeFF, José Luis Rebordinos, ofrecerá una charla en el Espacio Turina bajo el título 'Las películas que marcaron el Festival de San Sebastián' el jueves 12, al igual que el Giraldillo de Honor 2026, Agnieszka Holland, que conversará en CaixaForum con el director del Festival, acompañando a la proyección de su filme 'Europa, Europa' el jueves 5.

Bajo el título 'El legado de Josefina Molina: del sueño adolescente a la eternidad de su cine', la periodista Marta Jiménez, y Cristina Consuegra, ofrecerán una ponencia en el CICUS el lunes 9.

Así, tendrá lugar la exposición fotográfica 'Paco Rabal, legado y memoria', para conmemorar el centenario de su nacimiento en el CICUS hasta el 17 de diciembre.

Bajo el título 'Arte desconocido: Las obras maestras del cine español en sus carteles', la Facultad de Bellas Artes acogerá una exposición sobre el cartelista de cine y su oficio, y que podrá verse hasta el 20 de noviembre.

Por otro lado, la Facultad de Bellas Artes presentará el libro de memorias del fallecido actor estadounidense Jack Taylor, 'Mis 100 años de cine' con la intervención del prologuista del mismo que trabajó frecuentemente con Taylor, Víctor Matellano, el martes 10.

También se recordará la figura de Marguerite Duras, con la proyección en el CICUS de sus películas más reivindicables y se presentará la reedición del libro 'Los ojos verdes' el viernes 13.

EL CINE COMO ENCUENTRO, INCLUSIÓN Y COMUNIDAD

'Naquerar', formará parte de la selección de Panorama Andaluz, pero también se proyectará en Centro Penitenciario Sevilla 1, en colaboración con Fundación Solidarios, junto a un coloquio con los dos directores, el productor David González y el responsable de foto fija, Manuel Vasco, el viernes 13.

El mismo día en el Teatro Lope de Vega, se celebrará un acto de homenaje a Manolo Solo y el día 13 se celebrará un pasacalles a cargo de la Banda de Cornetas y Tambores del Santísimo Cristo de los Remedios de Castilleja de la Cuesta, desde las columnas de Hércules hasta el Teatro Alameda, previamente a la proyección de 'Califato 3/4: Bale El Êffuerço Que Emo Exo'.

Por su parte, la Red de Bibliotecas acogerá a Fran Nuño los días 3, 5, 9 y 10 con 'El Sonido del Proyector', cerrando el programa la Banda Sinfónica Municipal con un concierto de clausura el 14 de noviembre en el Lope de Vega.