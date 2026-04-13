La propuesta de teletrabajo en la US pasa a un día a la semana a escoger desde el lunes y hasta el jueves

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SEVILLA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Rectorado de la Universidad de Sevilla (US) ha expuesto este mismo lunes a información pública la propuesta de reglamento para regular el teletrabajo para el Personal Técnico de Gestión y de Administración y Servicios de la Universidad de Sevilla (PTGAS) --funcionario y laboral-- en el que finalmente propone un día a la semana de teletrabajo, a escoger de lunes a jueves, que "podrá ser ampliable en función de la evaluación obtenida sobre el desarrollo de las tareas y objetivos asignados dentro del programa". En el primer borrador, los días posibles eran martes, miércoles o jueves.

Tras una reunión este pasado viernes con los sindicatos, y tal como han confirmado a Europa Press fuentes de la US, el Rectorado ha incorporado al borrador la posibilidad de que los puestos de dirección, subdirección, jefaturas de servicio, administradores de centro, coordinadores de servicios de conserjería y encargados de equipo puedan también ser desempeñados mediante la modalidad general de teletrabajo. En el borrador adelantado en su momento por Europa Press se fijan dos modalidades de teletrabajo: una general y otra especial, motivada por conciliación familiar y laboral, salud o por situaciones de crisis o extraordinarias.

En dicho documento, se especifica que "en ningún caso, la jornada diaria de trabajo podrá fraccionarse para su realización en las modalidades presencial y de teletrabajo". Igualmente, se aclara que quienes ya disfruten de una reducción de jornada y se acojan al teletrabajo "podrán seguir disfrutando de dicha medida, aplicando proporcionalmente la reducción a la jornada presencial y a la jornada de teletrabajo".

En cuanto al control del trabajo a distancia, se realizará "atendiendo al cumplimiento de las tareas y objetivos establecidos en el programa o plan de trabajo individualizado y a través de los sistemas de control horario, que deberán reflejar fielmente el tiempo en que el trabajador realiza" sus tareas "sin perjuicio de la flexibilidad horaria".

En el caso de que haya una incidencia informática en el equipo con el que se esté ejerciendo el teletrabajo y ésta no pueda ser solucionada en el mismo día, el empleado "deberá reincorporarse a su centro de trabajo con la mayor celeridad posible, atendiendo a las circunstancias concurrentes, reanudando el servicio en la modalidad teletrabajo cuando se haya solucionado la incidencia". La jornada de trabajo telemática se registrará en la aplicación informática habilitada a tal efecto por la Universidad de Sevilla".

El Rectorado propone que el responsable de la unidad distribuya la jornada de teletrabajo de forma que "siemore quede garantizada una presencia diaria mínima del 40% del personal adscrito a la misma". Los criterios que se plantean para organizar el teletrabajo son los siguientes: grado de digitalización de las funciones y tareas; posibilidad de habilitar accesos a los entornos de trabajo y ciberseguridad; grado de autonomía general del puesto; grado de estandarización de las funciones: nivel de presencialidad necesaria para el desarrollo de las tareas del puesto; capacidad de organización y planificación; grado de supervisión del puesto por parte del responsable de la unidad administrativa y posibilidad de que los resultados de las tareas sean medibles y valorables "cuantitativamente".