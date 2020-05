Protesta de abogados ante la Audiencia de Sevilla por la "ruina" derivada de la "paralización" judicial

SEVILLA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

Los aledaños de la Audiencia de Sevilla han acogido este viernes una concentración protagonizada por unos "70 u 80" abogados y procuradores, en demanda de la plena e "inmediata" reactivación de la administración de justicia ante la paralización de la mayor parte de su actividad por las restricciones del estado de alarma decretado contra la pandemia de coronavirus Covid-19. Y es que dicha "paralización" de la actividad judicial está conduciendo "a la ruina" a muchos profesionales del sector, según avisan.

Alberto Pérez Miranda, uno de los abogados que ha participado en esta movilización, ha explicado a Europa Press que la misma había sido previamente comunicada a la Subdelegación del Gobierno en Sevilla y a ella han acudido unos "70 u 80" abogados y procuradores, tras apenas "tres días" de difusión de la convocatoria a través de las redes sociales.

Según estos abogados, "la apertura de los juzgados y la celebración de juicios ha sido atrasada hasta el 9 de junio, con restricciones a los profesionales y una lentitud pasmosa". "La Justicia lleva paralizada casi tres meses, salvo una mínima actividad con presos; a día de hoy se impide el acceso de abogados y procuradores a las sedes judiciales" y sólo está "incorporada una mínima parte de funcionarios", se quejan.

AFRONTAN "LA RUINA"

"No se incoan demandas, no se celebran juicios y no hay sentencias, con lo que el ciudadano queda indefenso y los profesionales sin ingresos", ha manifestado el abogado Alberto Pérez Miranda, avisando de que esta situación está suponiendo la "ruina" para muchos profesionales.

Según ha explicado, dado que la Justicia está declarada como "servicio esencial" durante el estado de alarma, los profesionales del sector no pueden acogerse a las prestaciones estatales específicamente orquestadas para los afectados por las restricciones del estado de alarma, pero carecen de actividad dada la "paralización" de la mayor parte de la Justicia. "Es una contradicción. Los profesionales están en sus casas, no en los despachos", ha lamentado.

Del mismo modo, este abogado ha avisado de que esta situación va a derivar en "un embudo muy grande" en la tramitación de las causas judiciales, por lo que ha alertado de que la idea es llevar "a más" estas movilizaciones e intentar que las mismas se celebren "cada 15 días".

HASTA SEPTIEMBRE

Y es que según insiste, hasta el 15 de septiembre "no se prevé la reactivación normalizada de la actividad judicial", pues a las restricciones derivadas del estado de alarma por la pandemia se le suma que entre junio y septiembre "la Justicia funciona siempre en niveles mínimos por el reparto de vacaciones de los funcionarios".

Por eso, estos abogados y procuradores piden "la inmediata puesta en marcha de todos los servicios judiciales con las medidas de seguridad que ya han sido implantadas en miles de oficinas similares del sector público y privado".