Un protocolo desarrollado en el Hospital San Juan de Dios del Aljarafe (Sevilla) reduce la mortalidad por neumonía

En la imagen, los autores del estudio e impulsores del protocolo asistencial. - HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

SEVILLA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, consorcio sanitario público participado por el Servicio Andaluz de Salud (SAS), ha logrado reducir de forma significativa la mortalidad por neumonía adquirida en la comunidad gracias a la implantación de un protocolo diagnóstico y terapéutico desarrollado por un equipo multidisciplinar.

Según un estudio recién publicado por la revista científica internacional de alto impacto 'Journal of Clinical Medicine (JCM)', el sistema implantado en el centro desde 2022 ha permitido reducir la mortalidad hospitalaria en más de cinco puntos porcentuales, del 16,6% al 11,3%, informa el centro hospitalario en un comunicado.

El citado estudio analiza la evolución de los resultados clínicos antes y después de la puesta en marcha de una intervención estructurada diseñada por el equipo del hospital para acompañar a la persona durante toda su estancia en hospitalización, desde su llegada a Urgencias hasta el alta. La neumonía adquirida en la comunidad continúa siendo una de las principales causas de ingreso y mortalidad por infección en la población adulta, especialmente en personas mayores y con patologías crónicas, y su pronóstico está muy condicionado por la rapidez y la calidad del manejo inicial.

En este sentido, la intervención se diseñó como un modelo de actuación integral y coordinado entre distintos servicios hospitalarios, con la participación de Medicina Interna, Microbiología, Neumología, Farmacia, y el servicio de Cuidados Críticos y Urgencias.

Al respecto, el protocolo incluye la recogida temprana de muestras microbiológicas en Urgencias, el seguimiento clínico continuo durante toda la hospitalización, la petición de pruebas complementarias según la evolución de la persona y la adecuación del tratamiento antibiótico a la guía local de antimicrobianos, ajustando la terapia específica cuando se identifica el germen causante de la infección.

Todo el proceso se apoya en un listado de verificación clínico y en la formación específica de los equipos implicados, lo que ha permitido reducir la variabilidad en la práctica asistencial y reforzar la toma de decisiones diagnósticas y terapéuticas.

"Este protocolo ha permitido estructurar un proceso continuo y coordinado de decisión clínica compartida para adecuar el tratamiento antibiótico en cada paciente", explica Rocío Fernández Ojeda, primera autora del estudio y coordinadora de la Unidad de Medicina Interna y del Programa de Optimización del uso de Antibióticos (PROA) del Hospital San Juan de Dios del Aljarafe.

Ese ajuste dinámico, basado en datos clínicos y microbiológicos, mejora la eficacia terapéutica y ayuda a frenar la resistencia antimicrobiana, "y solo es posible gracias al trabajo conjunto de múltiples servicios y perfiles profesionales".

Además de la reducción de la mortalidad, el estudio evidencia una disminución de la estancia media de estas personas y una clara mejora en la adecuación del tratamiento antibiótico, y concluye que la estandarización de procesos, la formación continuada y el seguimiento sistemático del cumplimiento de medidas clave pueden contribuir de forma relevante a mejorar los resultados en pacientes con neumonía.

TRAYECTORIA EN LA OPTIMIZACIÓN DE ANTIBIÓTICOS

La publicación de este trabajo en la mencionada revista aporta respaldo metodológico y solidez científica a los datos observados sobre la mejora de resultados clínicos. Asimismo, este nuevo hito consolida la trayectoria científica y asistencial del Hospital San Juan de Dios del Aljarafe en la lucha contra las infecciones bacterianas y por la optimización de antibióticos, "un ámbito donde el centro es referente habiendo sido el primer hospital de Andalucía en conseguir el reconocimiento del Plan Nacional de Resistencia a los Antibióticos del Sistema Nacional de Salud para su equipo PROA".

Además, el hospital participó directamente, junto al Distrito Aljarafe, en la elaboración en el 2011 de la Guía Terapéutica Antimicrobiana del Aljarafe, una guía específica para la prevención y el tratamiento de las infecciones, basada en las resistencias antibióticas locales.

Esta guía, que se convirtió en documento de referencia en Andalucía, contribuyó a la reducción progresiva de la prescripción de antibióticos en atención primaria en la comunidad autónoma y sirvió de base para el desarrollo de la Guía terapéutica antimicrobiana del Sistema Nacional de Salud.