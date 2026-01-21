La provincia de Sevilla acoge en su espacio de Fitur a municipios y empresas que deseen mostrar su oferta

Una de las pocas empresas que ha acudido a Fitur presenta su oferta turística en el stand de la Diputación. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Sevilla ha abierto este miércoles en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur) su agenda de presentaciones "como espacio de apoyo al sector". En este sentido, la Diputación, que ha reducido su agenda institucional, en señal de respeto a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), ha dejado el espacio abierto para que municipios y empresas presenten su oferta "con autonomía".

En la primera jornada de Fitur, el vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, ha señalado que "hemos querido mantener abierto el stand para que localidades y entidades puedan seguir presentando su oferta con total autonomía".

Rodríguez Hans ha añadido al respecto que Fitur sigue siendo un área de trabajo importante para el sector turístico sevillano, y este stand debe servir estos días como "punto de encuentro profesional y apoyo a quienes representan el territorio".

Por otro lado, Hans ha querido trasladar, en nombre de la Diputación de Sevilla, "su apoyo, nuestro cariño y condolencias a las víctimas, a sus familiares y a todas las personas afectadas por estos trágicos accidentes ferroviarios" --incluido el de este lunes, con un maquinista en prácticas de Rodalies (Cercanías), natural de Sevilla, fallecido tras desprenderse un muro al paso por la localidad barcelonesa de Gelide--, y ha agradecido especialmente "a los municipios, empresas y profesionales que están aquí su trabajo en estas circunstancias de dolor y su compromiso con la provincia".

De este modo, tres empresas sevillanas han mostrado sus propuestas en el stand de la provincia, con distintos tipos de servicios para atraer a los visitantes al territorio sevillano.

Desde Alcalá de Guadaíra, Decoalbero ha presentado las primeras visitas a la cantera de albero de la localidad. Es la primera vez que existe un proyecto turístico para ofrecer información y conocimiento de este material que tanto se identifica con el municipio, con la comarca de Los Alcores y Sevilla, "y que está presente en la historia, la cultura y las tradiciones".

Además, tiene unas propiedades desconocidas que se quieren explicar y potenciar, y todo esto a través de visitas guiadas en el interior de la cantera, apoyadas por guías expertos y recursos didácticos.

Por su parte, la empresa Tolarte ha mostrado su trabajo para organizar visitas guiadas en Sevilla, que muestran con experiencia, formación "y sobre todo mucho humor", para poner por delante el arte de esta ciudad desde sus monumentos, rincones e historias "hasta la manera de ser del propio sevillano".

Se trata de descubrir lugares o recovecos con la ayuda de anécdotas y curiosidades contadas, "con 'tó el arte del mundo', con el fin de saber más de la ciudad que se pisa todos los días" o a la que se acaba de llegar, con una veintena de rutas diferentes, narradas para un grupo pequeño de personas, "con expresiones cercanas, donde se acercan a la esencia del lugar que se visita, pero siempre con mucho arte".

Por último, Globotur, que tiene su sede central en Santiponce, ha mostrado su propuesta, que hace que se disfrute del cielo de Sevilla como un destino turístico más de la provincia.

La empresa recuerda que el cielo andaluz es uno de los más hermosos del mundo, y esta firma, que oferta vuelos en globo aerostático, ha convertido este espacio infinito e intangible en una experiencia "accesible y única para todos", aprovechado el "clima excepcional" y un "cielo radiante" que convierten a Sevilla en un destino ideal para actividades turísticas y deportivas aéreas.