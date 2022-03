La provincia de Sevilla estrena Cuaresma con una tasa de 221,9 casos, casi 160 puntos menos que hace un año

SEVILLA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Sevilla estrena Cuaresma este Miércoles de Ceniza y enfila la recta final para la Semana Santa con procesiones en las calles con una tasa de incidencia en la capital de 252 casos por cada 100.000 habitantes y de 221,9 de media en la provincia. Hace tan solo un año --Miércoles de Ceniza de 2021--, la tasa de contagios en la provincia hispalense estaba en 380,6 casos, es decir, casi 160 puntos más que un año después.

Si no hay nuevas variantes que compliquen la gestión de la pandemia, la Semana Santa de 2022 vendrá marcada por la obligatoriedad de usar mascarillas en interior y en aglomeraciones en la calle, con el pasaporte covid sin efecto y con los cinco distritos en nivel 1 de alerta sanitaria, lo que no supone cambio alguno en las restricciones vigentes, ya que los niveles 1 y 2 de alerta Covid no implican nuevos límites de aforos y horarios en comercios, hostelería, ocio nocturno y otras actividades desde su modificación del pasado 17 de diciembre.

Lejos queda la Semana Santa de 2021, en la que había hasta diez municipios con cierres perimetrales por la incidencia de los contagios. Igualmente, la provincia afronta la recta final hasta la Semana Santa de 2022 (Domingo de Ramos es el próximo 10 de abril) con 1.684.660 sevillanos con la pauta completa de vacunación y algo más de 959.000 con la tercera dosis puesta.

En la provincia, solo trece municipios superan la tasa de 300 positivos. Al respecto, las localidades de Las Navas de la Concepción y La Puebla de Cazalla, con 650 y 504 son las que presentan registros más elevados. Le siguen, con diferencia, Carrión de los Céspedes (386); Albaida (372,6); Lantejuela (363); Villanueva del Ariscal (344); Palomares (343); Osuna (335); San Juan y El Castillo de las Guardas (330); Espartinas (324); Huévar del Aljarafe (319) y Salteras (301).

Como curiosidad, hay cinco localidades de la provincia con una 'tasa cero': El Pedroso, El Madroño, Lora de Estepa, Algámitas y Castilleja del Campo.