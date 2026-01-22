La provincia de Sevilla impulsa en Fitur San Luis de los Franceses y el centenario de la Generación del 27

El diputado de Cultura conversa con la periodista Alejandra Cosgaya en la presentación de la oferta cultural en Fitur. - ALFREDO GUARDIA-EUROPA PRESS

La provincia de Sevilla ha presentado este jueves en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur) las líneas estratégicas en lo que al ámbito de la cultura se refiere, teniendo entre sus ejes primordiales el rico conjunto monumental de San Luis de los Franceses, una auténtica joya del Barroco, y los actos conmemorativos por el centenario de la Generación del 27.

"La cultura posee un indudable nexo con la parte turística, y eso es lo que ha motivado que hoy presentemos aquí nuestra oferta al respecto", ha afirmado el diputado de este área, Casimiro Fernández, al tiempo que ha remarcado que se cumple "un año justo" de la presentación e inauguración de la exposición del patrimonio histórico de la Diputación de Sevilla en San Luis de los Franceses, con casi 60.000 visitas en ese periodo.

"Queremos seguir en esa línea, poniendo en valor el patrimonio histórico y cultural que tiene la Diputación, como este conjunto, y otros proyectos que están creciendo de la mano del sector de la cultura, a través de los propios pueblos", ha abundado el diputado durante su presentación a los medios. En este sentido, Casimiro Fernández ha destaco el 'Places Arte Mural' y la programación "que estamos armando" para el centenario de la Generación del 27, y "cómo también influyó en nuestra provincia, especialmente en cuanto a parámetros de la libertad de memoria histórica y de la creación artística".

En cuanto a la cita muestra en la iglesia de San Luis de los Franceses, "estamos agradecidos por la magnífica respuesta del público, que no es solo sevillano". Fernández ha subrayado el hecho de que el conjunto monumental está ya posicionado como uno de los principales atractivos del turismo cultural de la provincia y dicha muestra, con más de cien piezas restauradas, "ha venido a agregar valor a la visita que se venía ofreciendo desde 2017 a las zonas monumentales: la Iglesia de San Luis, la Capilla Doméstica y la Cripta".

"Incorporar San Luis a la nómina de las joyas monumentales de la provincia de Sevilla es la garantía de conexión de nuestro pasado con el conocimiento de las nuevas generaciones", ha añadido.

LIBRO-CATÁLOGO CON LA HISTORIA Y CONTENIDOS DE LA MUESTRA

El diputado de Cultura ha avanzado que la Diputación ha editado un libro-catálogo, que está coordinado por el historiador y académico Juan Luis Ravé, comisario de la muestra, que compila la historia de este proyecto, así como imágenes y contenidos sobre las obras, algunas de ellas que se exponen reunidas por primera vez en muchos años, y que la Institución presentará en breve.

En el año 2015, comienza la andadura para convertir en una realidad este 'museo' del patrimonio histórico de la Diputación de Sevilla en los espacios del antiguo noviciado jesuita en San Luis de los franceses. El primer proyecto tuvo como objetivo adecuar el antiguo refectorio como sala de exposiciones, incluyendo la minuciosa recuperación de las pinturas murales que decoran su bóveda. Al mismo tiempo y en varias fases se acometen las restauraciones de una selección de obras pictóricas, escultóricas, orfebres y textiles, que serán el germen del proyecto museológico de la exposición.

En 2018, se empieza a proyectar la recuperación de la Sala De Profundis, que alberga las piezas de orfebrería y textiles de la exposición, y la fase final y más relevante comienza en 2021, con la incorporación al proyecto de Juan Luis Ravé como comisario de la exposición, quien aporta la configuración final del proyecto, articulado en torno a los antiguos hospitales, origen de las más de cien piezas que componen la muestra.

El proyecto museográfico de 'Patrimonio Histórico de la Diputación de Sevilla 1500-1900 Arte y Beneficencia' se ha regido por el criterio técnico de "crear una piel expositiva" con paneles separados de las paredes, con la premisa fundamental de respetar todos los elementos originales del edificio, no intervenir en ellos, ni modificar los espacios. En cuanto a los contenidos expositivos, se distribuyen en torno a siete salas.