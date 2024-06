El proyecto IHES presenta en la UPO recomendaciones para abrir la universidad a estudiantes con discapacidad intelectual

SEVILLA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El proyecto Sistemas de Educación Superior Inclusivos para Estudiantes con Discapacidad Intelectual (IHES, Inclusive Higher Education Systems for students with intellectual disabilities, por sus siglas en inglés), cofinanciado por la UE como parte del programa Erasmus+ y coordinado por la Universidad Pablo de Olavide (UPO), ha presentado este miércoles en el campus sus conclusiones y trabajos científicos, desarrollados con el objetivo de lograr una educación superior inclusiva para estudiantes con discapacidad intelectual.

Con este objetivo se desarrollan, durante este jueves y viernes, unas jornadas en el campus que han contado con la presencia de los equipos investigadores que forman parte de IHES, un proyecto en el que, además de la Olavide como coordinadora, han participado las universidades de Florencia y de Siena; el Instituto Universitario de Lisboa, la consultora Universal Learning Systems (Waterford, Irlanda), la institución cultural y educativa Pixel (Florencia, Italia) y la Asociación Paz y Bien, según detalla la institución universitaria en unanota de prensa.

Los socios del proyecto IHES han trabajado desde 2022 para mostrar cómo los sistemas universitarios europeos pueden convertirse en importantes agentes de inclusión social para el estudiantado con discapacidad intelectual. A la presentación de las conclusiones científicas de IHES han acudido José Antonio Sánchez Medina, vicerrector de Planificación Estratégica de la UPO; Antonio Fernández Brioso, vicepresidente de CERMI-Andalucía y presidente de Plena Inclusión Andalucía; y Rosa M. Díaz, coordinadora del proyecto e investigadora de la Universidad Pablo de Olavide.

"Todos somos personas con discapacidad en algún momento de nuestras vidas", ha señalado Sánchez Medina, que ha subrayado que las instituciones tienen la responsabilidad de superar la brecha entre las demandas del medio y las capacidades de las personas. "La UPO aborda esta cuestión lejos de un modelo asistencial, es un problema de derechos sociales", ha afirmado, para concluir que "desde las instituciones, y desde la universidad, tenemos que definir nuevas metas y caminos para la plena inclusión".

El presidente de Plena Inclusión Andalucía ha felicitado a las entidades que han desarrollado IHES, "un proyecto ejemplo de por dónde tenemos que ir". Fernández Brioso ha recordado que abrir la universidad a las personas con discapacidad no es un acto de beneficencia, sino que son derechos recogidos por la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de la ONU, ratificada por España.

"Por mucho que se investigue, si no hay recursos estructurales, esta inclusión será imposible", ha señalado Rosa María Díaz, investigadora principal del proyecto 'Inclusive Higher Education Systems for students with intellectual disabilities', que ha destacado que las publicaciones de IHES están disponibles en versión de lectura fácil y en varios idiomas.

CONCLUSIONES DEL PROYECTO IHES

Durante las jornadas han sido presentados los resultados finales del proyecto IHES: un curso, disponible 'online', sobre vida independiente en la universidad para personas con discapacidad intelectual; una metodología para apoyar su inclusión en los sistemas de educación superior; y una serie de recomendaciones, a tener en cuenta en la gobernanza de las políticas universitarias y en la toma de decisiones en este ámbito, sobre cómo promover la inclusión de las personas con discapacidad intelectual.

El curso sobre inclusión y vida independiente para personas con discapacidad intelectual en las universidades, disponible 'online' bajo registro, está formado por cuatro módulos (Teaching; Campus Life; Research; y Management) y sus contenidos están publicados en formato accesible de lectura fácil. Está dirigido tanto a estudiantes con discapacidad intelectual como en general a todo el estudiantado universitario, para sensibilizar sobre las necesidades de las personas con discapacidad intelectual en los campus.

Asimismo, es de utilidad para el profesorado --como herramienta de innovación y mejora de la docencia, la investigación y la transferencia en relación con una parte de la población habitualmente alejada del espacio universitario--, y para el personal de gestión (PTGAS), para conocer así las necesidades administrativas de los estudiantes con discapacidad intelectual en la universidad.

El segundo de los productos presentados ha sido un manual digital, elaborado junto a los agentes sociales a quienes va dirigido, alumnado, profesorado, especialistas en discapacidad y personal de administración. Dirigido por Rosa Díaz Jiménez, profesora de Trabajo Social y Servicios Sociales de la UPO, el manual 'Vida independiente de estudiantes con Discapacidad Intelectual' aporta ideas para hacer de la universidad un espacio amable para el estudiantado con discapacidad intelectual.