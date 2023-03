El proyecto Ulysseus, que coordina la US (Sevilla), inaugura su primer laboratorio en Niza sobre los desafíos sociales

Integrantes del staff del proyecto Ulysseus, que coordina la US, en la cumbre de Niza. - US

SEVILLA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Europea Ulysseus, proyecto coordinado por la Universidad de Sevilla (US), ha inaugurado su primer 'Living Lab' en Niza (Francia), dirigido por el Polo de Innovación de Envejecimiento y Bienestar y gestionado por el profesor David Darmon --médico, vicepresidente de salud de la Université Côte d'Azur--.

Así lo ha comunicado la alianza en una nota de prensa y con motivo del segundo día de celebración de la cumbre en dicha ciudad francesa, donde respresentantes de la alianza Ulysseus se han dado cita. En esta ocasión, el ecosistema de innovación de Ulysseus ha ocupado un lugar especial en este foro, con la organización de diversas actividades relacionadas con la innovación, según destaca en una nota de prensa.

En este sentido, Jeanick Brisswalter, presidente de la Université Côte d'Azur, ha inaugurado oficialmente esta entidad durante la rueda de prensa celebrada en el Polo de Innovación de Envejecimiento y Bienestar. Durante su presentación, ha destacado que desde este enclave "se pueden coordinar muchas iniciativas de investigación e innovación en el ámbito del envejecimiento" y que desarrolla un papel muy importante a la hora de "crear un continuo entre investigación clave y la creación de 'start-ups'". Además, ha subrayado la importancia de esta temática para su región y para Europa.

Al evento también han asistido Carmen Vargas, coordinadora general de Ulysseus; David Damon, vicepresidente de Salud en la Universidad Côte d'Azur; Richard Chemlla, representante del Ayuntamiento de Niza y Frédérique Vida, exministro de Educación Superior en Francia.

El 'Living Lab' se basa en una metodología donde los usuarios son la clave del proceso de investigación e innovación. Será un lugar para la prueba a gran escala de nuevos servicios, herramientas o usos, donde cooperarán las autoridades locales, empresas, asociaciones, laboratorios de investigación y usuarios potenciales.

Como parte del Ecosistema de Innovación de Ulysseus, el Polo de Innovación de Envejecimiento y Bienestar tiene como objetivo crear un 'living lab' que incluirá un laboratorio de aprendizaje, una incubadora de empresas emergentes y un almacén de datos. Estas herramientas permitirán el desarrollo de nuevas tecnologías, así como la mejora de la atención y asistencia a las personas.

El 'Living Laboratory' será un espacio para compartir conocimientos, tecnologías e intercambios sobre los desafíos sociales del mañana y ofrecerá condiciones únicas para la investigación y la experimentación.

Además, la Unidad de Digitalización de Ulysseus con sede en la Université Cotê D'Azur, lanzó este martes 'Match4Cooperation', una aplicación que contribuirá al desarrollo regional y local sirviendo como un punto de encuentro virtual para investigadores dentro de la comunidad Ulysseus y que tiene por objeto encontrar soluciones a desafíos existentes y acercarlas al mercado.

Se trata de una red social única que permite a la comunidad investigadora de Ulysseus intercambiar sobre su trabajo y colaborar conjuntamente en convocatorias de proyectos de investigación de la Unión Europea, así como otras oportunidades dentro de la esfera pública o privada. Es decir, conecta a los académicos de Ulysseus, visibilizando las convocatorias de proyectos de investigación de la UE y promueve la movilidad dentro de Ulysseus.

Ulysseus es una de las 44 universidades europeas seleccionadas por la Comisión Europea para convertirse en las universidades del futuro. Liderada por la Universidad de Sevilla, junto con otras cinco universidades europeas - Université Cote D'Azur (Francia), University of Genoa (Italia), Technical University of Koice (Eslovaquia), MCI | The Entrepreneurial School (Austria) y la Haaga-Helia University of Applied Sciences (Finlandia) - el proyecto permitirá a estudiantes, investigadores y graduados moverse libremente entre universidades, desarrollar prácticas profesionales en empresas e impulsar proyectos de investigación de alto impacto.