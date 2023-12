Un proyecto de la UPO sobre la vejez en la Macarena y el Cerro en Sevilla gana el Concurso de Investigación Social 2023

SEVILLA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El proyecto 'Fotovoz vejez-Sevilla', presentado por el investigador doctor de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) Ignacio de Loyola González Salgado, ha ganado la cuarta edición del Concurso de proyectos de Investigación Social 2023, una iniciativa de la Fundación Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada (Foessa) que cuenta con una dotación de 15.000 euros.

La investigación se desarrollará a lo largo de doce meses en los distritos sevillanos de Macarena y Cerro-Amate con el objetivo de estudiar las percepciones que las personas mayores de 65 años tienen de la vejez, la vulnerabilidad y la soledad dentro del entorno que les rodea, así como las formas de mejorar su situación. Las personas mayores que participan en este estudio fotografiarán su propia realidad para luego poner en común sus puntos de vista en grupos de discusión, ha explicado la Olavide en una nota de prensa.

El proyecto ha sido seleccionado entre más de una veintena de trabajos presentados y el jurado ha valorado "su rigor a la par que su innovadora metodología, así como la importancia social del colectivo que se propone investigar". "Creemos que el estudio de la soledad, el envejecimiento y la vulnerabilidad en la población del grupo etario de mayores de 65 años es importante para comprender y abordar los desafíos específicos que enfrenta este grupo poblacional en términos de calidad de vida, bienestar social y derechos", explica Ignacio de Loyola González, quien realizará este estudio junto a los profesores del Departamento de Sociología Juan Manuel García González y Ana Lara Merchán.

Empleando una técnica de recogida de datos incluida dentro de la metodología de investigación-acción participación, las personas implicadas utilizarán las fotografías para describir y reflexionar sobre la vejez, la soledad y la vulnerabilidad en su entorno físico (barrio, infraestructuras) y su entorno social (familia, amistades, actividades cotidianas). Además de las fotografías, dentro de la dinámica también se llevarán a cabo grupos de discusión que permitirán estructurar los resultados obtenidos de las imágenes realizadas y dar lugar a la codificación y clasificación de los resultados según la temática y los códigos que emerjan en estas sesiones.

"En el transcurso de estos grupos se seguirá la regla 'Showed'. "El nombre de la regla se construye en torno a las siglas en inglés de See (Ver: ¿qué puedes ver aquí?), Happening (Pasando: ¿qué está pasando realmente?), Our (Nuestras: ¿Cómo se relaciona esto con nuestras vidas?), Exist (Existir: ¿por qué este problema o característica existe?) y Do (Hacer: ¿qué podemos hacer?)", explica Ignacio de Loyola González Salgado.

El concurso pretende contribuir, a través de la financiación, en la profundización y conocimiento de la realidad social española. En línea con este objetivo, los proyectos de investigación que se presentan al jurado centran su atención especialmente en los nuevos factores exclusógenos y en los nuevos procesos sociales que pueden cristalizar en nuevas dinámicas generadoras de exclusión social.

Por ello, las propuestas deben versar sobre las temáticas incluidas en los cuatro ejes fundamentales que sintetizan las líneas de investigación de la Fundación FOESSA: estructura social y desigualdad; agentes y actores sociales; dimensión internacional del desarrollo y procesos globales; y metáforas que generan modelo social. El premio cuenta con una dotación económica de 15.000 euros con el objeto de desarrollar total o parcialmente el proyecto, hasta convertirlo en un informe de investigación. Este importe incluye todos los gastos necesarios para realizar la investigación.