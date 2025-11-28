Psicólogo Jesús Osorio participa en el ciclo 'Conversaciones de Vida: elige ser feliz' en Alcalá de Guadaíra (Sevilla)

El psicólogo sanitario Jesús Osorio ha ofrecido este jueves la charla "Tu vida es tu espejo" dentro de la segunda edición del ciclo 'Conversaciones de Vida: elige ser feliz' organizado por el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla). - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

El psicólogo sanitario Jesús Osorio ha ofrecido este jueves la charla "Tu vida es tu espejo" dentro de la segunda edición del ciclo 'Conversaciones de Vida: elige ser feliz' organizado por el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla).

Según una nota remitida por el Consistorio, Osorio aplica la Bioneuroemoción y la Biodescodificación como metodologías para estudiar la relación entre las emociones inconscientes, el impacto que estas tienen en la biología y en consecuencia, en la calidad de vida y bienestar del individuo.

Con esta metodología se pueden tratar "todo tipo de síntomas" tanto físicos como psíquicos o emocionales. También se pueden tratar situaciones que se nos repiten en la vida y comportamientos como adicciones, fobias, desórdenes amorosos tales como problemas para encontrar pareja o problemas con la pareja, traumas emocionales, infertilidad o la escasez económica.

Por su parte, la alcaldesa Ana Isabel Jiménez, ha manifestado que "la presencia de este psicólogo sanitario ha trascendido mucho más allá del escenario. Su palabra serena, honesta y profundamente humana nos ha regalado una auténtica lección de vida". Además, ha agradecido a Osorio que tras la charla "salimos un poco más inspirados y, sin duda, un poco más conectados con aquello que realmente importa".

La programación del ciclo continuará en el mes de enero con la presentadora televisiva Anne Igartiburu que llegará el 16 de enero con la conferencia 'Vivir en coherencia con tus valores. Claves de bienestar para latir más fuerte'. El terapeuta, divulgador y conferenciante especializado en desarrollo personal y gestión emocional, David Corbera cerrará este ciclo el día 26 de enero con 'Regálate ser tú. Un camino hacia la autenticidad'. Autor de varios libros y cursos online, sus conferencias abordan temas como la autogestión emocional, el cambio de creencias y el poder del pensamiento consciente.

Las entradas están disponibles en la página oficial del Ayuntamiento entradas.alcaladeguadaira.es, con precios de 15, 12 y 10 euros.