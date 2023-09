El PSOE acusa a Sanz de "cargarse la moderación política" en el Ayuntamiento de Sevilla y de instalar la "crispación"

SEVILLA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha preguntado este lunes, con motivo del balance hecho por el alcalde José Luis Sanz de sus primeros 100 días en la Alcaldía, "si descargar de ideología el presupuesto de 2024, supondrá negar el cambio climático y la violencia machista, continuar con el desaguisado existente en políticas culturales, acabar con la Memoria Democrática o menguar los programas sociales y desatender de equipamientos los barrios más desfavorecidos".

"En estos momentos, al frente del Ayuntamiento está un militante del ala más dura del PP que cree que cualquier tiempo pasado fue mejor y que se está cargando la moderación política que ha existido en los últimos años en la ciudad, intentando trasladar a Sevilla el escenario de crispación nacional impuesto por su partido", ha dicho y recogida el PSOE municipal en una nota de prensa.

"Sanz se ha abonado a declaraciones que forman parte del ideario de Vox, y tendrá una disyuntiva: o acordar unas cuentas municipales con el partido de Santiago Abascal que impliquen un retroceso de Sevilla en igualdad, medio ambiente, cultura, Memoria Democrática o progreso social; o mirar hacia el PSOE para así continuar la dinámica de los últimos años, donde los intereses generales de los sevillanos y sevillanas han prevalecido sobre los intereses partidistas".

"Lleva 100 días sin gobernar. Sevilla lleva 100 días sin alcalde", ha incidido. Muñoz ha considerado que el balance que ha realizado José Luis Sanz de sus primeros 100 días de mandato municipal "ha revelado, más que nunca, que no tiene modelo de ciudad. "Se guía tan sólo por la improvisación, los titulares de prensa y twitter, sin coherencia", ha remarcado.

Así, Sanz ha basado su balance, según el PSOE, en buscar "argumentos peregrinos" que justifiquen "por qué está deshaciendo la ciudad y eliminando proyectos socialistas que la hacían avanzar en materia cultural o medioambiental". Ha puesto como ejemplos los "desaguisados" en cultura o la "paralización" del 'Plan Respira'; el "reescribir la historia vendiendo como propias iniciativas ya en marcha en gobiernos anteriores, asegurando que ha sido él quien ha conseguido salvar, según sus palabras textuales el Festival de Cine, que ahora la Feria del Libro de Sevilla es de primera, y no de tercera división como la llegó a calificar reiteradamente, o incluso que ha sido él quien ha desbloqueado las obras en Altadis".

El PSOE municipal le ha acusado incluso de "mentir con afirmaciones como que ha sido él quien ha estabilizado 450 contratos en Lipasam, tramitado promociones de Emvisesa en Su Eminencia, Palmas Altas y Cruzcampo o aprobado la rebaja a la mitad del billete de Tussam, que no se había licitado el contrato de riego para este verano, que no se había invertido ni un solo euro en el Teatro Lope de Vega e incluso que los vecinos de los barrios tan sólo podrían entrar en patinetes al casco antiguo por el 'Plan Respira'. Por último, ha lamentado que se "contradiga" con respecto a sus propios argumentos de campaña electoral, como aquél de que el gobierno socialista había concedido decenas de miles de licencias de viviendas turísticas, cuando "ahora reconoce que es la Junta de Andalucía la que tienes las competencias".

"Por lo demás, no ha aportado ningún proyecto nuevo, y todo ha sido una patada hacia adelante, diciendo que aún tiene en estudios sus proyectos", ha abundado Antonio Muñoz. "¿Y cuál es la conclusión principal? Hemos tardado muy poco tiempo en darnos cuenta que Sanz no tiene un modelo para gobernar Sevilla. Es un gobierno sin brújula. Y cuando no se tiene ni modelo ni brújula para gobernar, el protagonismo lo toma la improvisación y la rectificación, al tiempo que se ha limitado a hacer oposición a la oposición, tal y como se ha visto con su balance de hoy. Su obsesión por deshacer proyectos de gobiernos anteriores le cuesta a la ciudad de Sevilla 70.000 euros al día", ha concluido el portavoz del PSOE.