El PSOE acusa a Sanz de "una nueva afrenta" a la Agencia Espacial de Sevilla por criticar la elección de Coves

SEVILLA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Sevilla Ignacio González ha lamentado este jueves la "nueva afrenta injustificada y gratuita" a la imagen de la Agencia Espacial Española realizada por el alcalde José Luis Sanz al "equiparar este organismo estatal, para cuya sede fue elegida la capital hispalense, con un chiringuito de colocaciones" tras asignarse a Fuensanta Coves uno de los puestos de libre designación dentro de la convocatoria para la provisión de siete puestos para la Agencia.

"Sanz no tiene sentido de la responsabilidad ni sentido de ciudad. Le hace un gran daño a una Agencia que imprimirá un enorme impulso a la industria espacial sevillana, andaluza y española y le hace un gran daño a la propia imagen de Sevilla ante organismos internacionales del prestigio de la Agencia Espacial Europea o la NASA y la agencias espaciales de otros países de los que la Agencia Española será interlocutora desde Sevilla", ha abundado el concejal socialista en una nota de prensa.

Ignacio González ha recordado que la convocatoria de provisión de esos siete puestos para el organismo estatal en el edificio CREA, en el barrio de San Jerónimo, se realizó "con total transparencia". Su anuncio se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y su resolución "también", al tiempo que ha detallado que se han designado a personas procedentes de varios ministerios (Ciencia, Asuntos Exteriores y Política Territorial), de la Junta de Andalucía y de la Universidad de Almería. Se trataba de una convocatoria para funcionarios, ha aclarado el PSOE.

"Sanz no gestiona por los intereses generales de la ciudad, sino que, a tenor de sus actuaciones y declaraciones, sigue liderando la oposición política. No hay otra explicación para tanto desprecio hacia la ciudad y sus proyectos estratégicos", ha afeado el edil socialista. "En el caso de la Agencia Espacial Española, llueve sobre mojado. Es un proyecto que, al haber sido captado por el anterior alcalde, el socialista Antonio Muñoz, no le gusta, y le está poniendo constantes palos en la rueda aun a costa de nuestra industria, economía, empleo y proyección internacional", ha concluido Ignacio González.