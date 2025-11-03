El PSOE advierte de la "suciedad" de los colegios de Sevilla Este: "Faltan 220 limpiadores en los centros"

Archivo - Varios niños hacen fila con sus mochilas. Imagen de archivo. - MARTA FERNÁNDEZ / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal socialista del Ayuntamiento de Sevilla Juan Tomás de Aragón ha advertido de la "suciedad" de los colegios de Sevilla, concretamente en barrios como Sevilla Este, donde las familias de los niños, según asegura, se han organizado para limpiar "ante la dejadez" del servicio. En este sentido, ha afirmado que los sindicatos aseguran que faltan más de 220 puestos destinados a la limpieza de los centros en la ciudad.

"Las aulas y los patios están sucios, se producen picaduras y son los propios padres y madres los que se dedican a la limpieza", ha lamentado el edil del PSOE.

Asimismo, ha expresado que esta supuesta falta de limpieza no se debería a falta de fondos destinados a esta causa, sino que respondería a una "estrategia" del Gobierno local, dirigido por el Partido Popular, para "privatizar el servicio".

Las consecuencias de que, según ha comentado, en estos centros falte personal, es que los patios se encuentren sucios, los baños sin desinfectar y las familias estén expuestas a limpiar dichos espacios.