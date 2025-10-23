El PSOE afea la "falta de transparencia" en los presupuestos de Sevilla: "Han entregado un "pendrive incompleto"

Archivo - El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (d) y el portavoz del grupo socialista, Antonio Muñoz (i) en un Pleno del Ayuntamiento. Imagen de archivo - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Antonio Muñoz, ha criticado este jueves "la falta de trasparencia" por parte del Gobierno Municipal tras entregar la documentación de los Presupuestos Municipales para 2026.

En una nota de prensa remitida por el partido, Muñoz ha señalado que el gobierno de José Luis Sanz ha entregado un "pendrive incompleto". Ha destacado que "de 33 documentos que deberían estar disponibles, faltan 31". Unos documentos que el exalcalde ha calificado como "esenciales" para el análisis de las cuentas municipales.

Según relata el portavoz socialista, entre los documentos ausentes se encuentran el anexo de inversiones, el anexo de personal, el cuadro de financiación, así como los presupuestos de las empresas y organismos municipales: Contursa, Emvisesa, Tussam, Lipasam, ICAS, la Gerencia de Urbanismo, el Alcázar y el Instituto Municipal de Deportes, entre otros.

Muñoz ha reclamado al Gobierno Municipal que entregue "de inmediato" la documentación completa y "permita estudiar con garantías" el proyecto de presupuestos."Es una falta de respeto institucional y una burla a la transparencia", ha subrayado el portavoz.