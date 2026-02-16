PSOE afirma que la "falta de mantenimiento" de la Junta en carreteras de La Vega de Sevilla "agrava daños del temporal"

El secretario de Organización del PSOE de Sevilla, Rafael Recio, en una visita a las carreteras de La Vega del Guadalquivir junto al alcalde de Brenes, Jorge Barrera. - PSOE DE SEVILLA

SEVILLA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Sevilla y parlamentario, Rafael Recio, ha denunciado el "lamentable estado de las carreteras autonómicas de la provincia y, en particular, las de la Vega del Guadalquivir tras años de abandono y falta de mantenimiento por parte del Gobierno andaluz".

En una visita al territorio junto al alcalde de Brenes, Jorge Barrera, el dirigente socialista ha asegurado que municipios como Brenes, Tocina, Cantillana, Villaverde del Río o Alcalá del Río "sufren cada día las consecuencias de transitar por carreteras que ya estaban muy deterioradas antes del último temporal por la ausencia de inversiones de la Junta de Andalucía". "Tras las últimas lluvias, estas vías se han convertido en un peligro", ha alertado en un comunicado de la formación política.

El número dos del PSOE de Sevilla ha advertido de que el Gobierno andaluz "no ejecuta las inversiones presupuestadas", mientras la Diputación de Sevilla "sí cumple con el mantenimiento de las carreteras de su titularidad en la provincia". En este sentido, Rafael Recio ha detallado que la Diputación "ha ejecutado el año pasado 8,6 millones de euros en las carreteras sevillanas, entre partidas destinadas a conservación de las mismas y obras de emergencias".

"El Gobierno andaluz no tiene problemas de dinero, lo que hay es mucha incapacidad de gestión", ha manifestado el parlamentario socialista, quien ha asegurado que en comarcas como la Vega del Guadalquivir, "donde la red de carreteras autonómicas es clave, la logística del transporte de frutas y verduras se está viendo muy afectada por el mal estado de estas vías, algo que el sector y los alcaldes vienen advirtiendo desde hace años". "Tras las fotos de marketing que se ha hecho durante el temporal, ahora Moreno debe atender a la reconstrucción con eficiencia", ha apostillado Recio.