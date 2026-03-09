PSOE alerta de "dificultad" y "desigualdad" en el acceso a la atención primaria en zonas rurales de Sevilla

El secretario de Organización del PSOE de Sevilla y parlamentario, Rafael Recio, en reunión con el regidor de Isla Mayor por la "desigualdad" en el acceso a la atención primaria en zonas rurales. - PSOE

ISLA MAYOR (SEVILLA), 9 (EUROPA PRESS)

El secretario de Organización del PSOE de Sevilla y parlamentario, Rafael Recio, ha advertido este lunes, 9 de marzo, de "desequilibrios" y "dificultades" en el acceso a la atención primaria en las zonas rurales de la provincia. Al tiempo, ha enmarcado "desigualdades" en dicha atención médica "en función de la billetera del paciente y del código postal". "Si vives es una zona rural de difícil cobertura sanitaria, encuentras muchas carencias", ha afirmado.

En una nota emitida por el grupo, el responsable ha apuntado como ejemplo el consultorio de Isla Mayor. Según asegura, el ayuntamiento de la localidad "lleva años reclamando a la Junta de Andalucía la catalogación de zona de difícil cobertura y de especial aislamiento".

"Necesitamos esa catalogación para que los profesionales sanitarios quieran trabajar en nuestro consultorio al ver compensadas sus condiciones laborales por desplazamiento o kilometraje. Ahora mismo, de los cuatro médicos que deberían pasar consulta aquí, sólo contamos con dos médicos que van cambiando continuamente, algo que perjudica sobre todo a la población mayor", ha expresado.

Finalmente, ha concluido que esta situación "no sólo ocurre en Isla Mayor; también en pueblos de la Sierra Sur o la Sierra Morena sevillana, donde la atención primaria está bajo mínimos".