El PSOE aprueba el plazo de las asambleas locales para las candidaturas municipales de cara al 26 de mayo

Publicado 17/01/2019 19:29:43 CET

SEVILLA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Sevilla ha fijado este jueves entre el 11 y el 22 de febrero el periodo de celebración de las asambleas mediante las que las agrupaciones locales del partido habrán de aprobar sus propuestas de candidaturas de cara a la cita electoral del 26 de mayo, cuando se celebran comicios municipales y autonómicos.

Recordemos que ya la pasada primavera, el PSOE de Sevilla afrontaba la designación de sus candidatos a las alcaldías en los comicios municipales de 2019, en los municipios de más de 20.000 habitantes. En ese contexto, todos los alcaldes y alcaldesas socialistas que gobiernan localidades de más de 20.000 vecinos hicieron constar su voluntad de optar a la reelección en las próximas elecciones municipales, excepto en el caso de Dos Hermanas, que no había hecho llegar al partido "documentación alguna" al respecto, según el PSOE sevillano.

A tal efecto, el veterano alcalde socialista de Dos Hermanas, Francisco Toscano, manifestaba entonces a Europa Press que aún no había adoptado la decisión correspondiente a si optar o no a un nuevo mandato. "Hoy por hoy no tengo ninguna decisión en ninguno de los sentidos. Queda un año por delante (hasta las elecciones municipales de 2019) y un año es mucho tiempo para reflexionar", declaraba Toscano aquellos días.

Ya este jueves, la Ejecutiva Provincial del PSOE, presidida por la secretaria general del PSOE de Sevilla, Verónica Pérez, ha dado el pistoletazo de salida al proceso de conformación de listas de cara a los comicios locales y europeos, "una cita en las urnas que afrontamos con la ilusión, el orgullo y la responsabilidad de ser el partido en el que confían mayoritariamente los sevillanos y sevillanas", ha asegurado la dirigente provincial socialista.

Verónica Pérez ha manifestado que las Elecciones Municipales son una "fecha clave en la agenda de las y los socialistas sevillanos y andaluces porque somos un partido profundamente municipalista, que cree en la autonomía local y en los ayuntamientos como las administraciones más cercanas y útiles para los ciudadanos".

Del 11 al 22 de febrero, así, se celebrarán las asambleas locales en las 115 agrupaciones de la provincia para presentar las propuestas de candidaturas, que deberán ser aprobadas y ratificadas con posterioridad por los correspondientes órganos provinciales, regionales y federales.