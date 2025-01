El PSOE asegura que el alcalde de Sevilla no ha presentado "ningún proyecto" al Gobierno sobre la conmemoración del 29

SEVILLA 11 Ene. (EUROPA PRESS) - El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha asegurado este sábado que el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, no ha elevado al Gobierno de España "ningún proyecto" sobre la conmemoración del centenario de la Exposición Iberoamericana de 1929 porque "no sólo no tiene ningún proyecto armado, sino que despreció a la persona y el trabajo de la prestigiosa catedrática Amparo Graciani, que tuvo que dimitir como comisaria de la efeméride por la desidia del alcalde hacia esta efeméride, cuya planificación lleva año y medio empantanada".

Para más inri, el PSOE ha denunciado en un comunicado que desde la Presidencia del Gobierno de España, vía carta oficial remitida a la Alcaldía de Sevilla, atendieron el pasado día 6 de noviembre la petición trasladada por el Ayuntamiento de Sevilla para trabajar conjuntamente para la conmemoración, invitando directamente al alcalde a que le enviaran los detalles del proyecto Sevilla 2029 para, según consta en la misiva, "concretar así de qué manera el Gobierno de España puede contribuir al éxito de este aniversario". Por su parte, Muñoz ha afeado que esta carta fue "deliberadamente ocultada" por Sanz debido a intereses políticos.

"No ha enviado nada al Gobierno de España porque, año y medio después de acceder a la Alcaldía de Sevilla, no tiene absolutamente nada que aportar. Y para colmo, ahora Sanz, en vez de buscar el consenso, el respaldo y el trabajo conjunto de las administraciones públicas para organizar un evento de tanta trascendencia nacional e internacional, trata de crear confrontaciones estériles que tan sólo responden a intereses políticos y al intento de ocultar su desidia con la efeméride", ha afirmado.

En palabras del representante municipal del PSOE, al primer edil "la conmemoración del 29 no le importa y Sevilla no le importa. Lo único que quiere es generar un ambiente de crispación en nuestra ciudad".

"¿Qué le va a apoyar el Gobierno de España si no ha presentado nada que pueda ser apoyado?", se ha preguntado Muñoz, quien ha asegurado que Sanz tiene abandonada por completo la planificación del mismo. En valoración de Muñoz, el nombramiento de Amparo Graciani como comisaria de la efeméride en mayo pasado sólo le sirvió a José Luis Sanz para salir del paso cuando el PSOE le advirtió ante el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla de que no había hecho absolutamente nada para ir organizando la conmemoración del 29.

Así, el socialista ha reprochado a Sanz que "se sirvió de la persona y el prestigio de Amparo Graciani para después dejar que la organización muriera por inanición, tras no dotarla ni de recursos económicos ni de personal, hasta que la catedrática y experta en la Exposición Iberoamericana del 29 tuvo que dimitir harta de la desidia" del regidor. Además, señala que "lo hizo en unos términos con los que a Sanz, como mínimo, se le tendría que haber caído la cara de vergüenza".