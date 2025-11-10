El PSOE asegura que hay "4.500 árboles menos en Sevilla" por la gestión del Ayuntamiento

Archivo - Sustitución de un centenar de árboles "decrépitos" en la mediana de Torneo por 154 ejemplares. Imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Tomás de Aragón, ha indicado este lunes que la gestión del gobierno de José Luis Sanz ha provocado la pérdida de más 4.500 árboles en la ciudad.

Según una nota de prensa remitida por el partido, el concejal ha asegurado que el Consistorio aún no ha presentado el Plan de Plantaciones del Arbolado 2025-2026. "No hacen otra cosa que jactarse de contratar empresas privadas para justificar y culpar al PSOE de la tala de árboles", ha indicado.

En esta línea, ha puesto el foco en la tala de árboles en la Avenida de Torneo y en la Plaza de la Concordia. Tomás de Aragón ha indicado que este modo de actuar repercute en la "mala salud" de los árboles de Sevilla. "Luego terminan haciendo plantaciones en mayo o junio, cuando ya hay olas de calor. ¿Y qué es lo que ocurre? Que los árboles se secan", ha avisado sobre las consecuencias de la gestión del arbolado por parte del PP.

El Ayuntamiento de Sevilla comenzaba a final de septiembre las obras de reajardinamiento de la mediana de Torneo, una intervención que va a suponer convertir esta zona de la ciudad "en un corredor verde" con 154 árboles. Para ello, se procederá a la retirada de más de un centenar de árboles "decrépitos", que se encuentran "enfermos" porque "se plantaron de forma inadecuada en los años 90".

Una actuación que se enmarca dentro del plan municipal de transformación de ocho grandes medianas de Sevilla, con una inversión global superior a 1,8 millones de euros.