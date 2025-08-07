El PSOE avisa sobre "la intención de la Junta de eliminar una de las cuatro únicas UVI móviles" de Sevilla

SEVILLA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla ha alertado de "las intenciones de la Junta de Andalucía de retirar una de las cuatro UVI móviles que prestan servicio en la ciudad".

La concejala socialista Encarnación Aguilar ha informado, a través de un comunicado, que esta medida "supondría una grave agresión a la sanidad pública en Sevilla" y, que "afectaría especialmente a los distritos de Triana y de Los Remedios debido a que la unidad que ha resultado afectada tiene como base la Cartuja y presta servicio en esas zonas".

"Sufrimos una agresión más del presidente de la Junta, Juanma Moreno, a la sanidad pública en la ciudad de Sevilla. Hemos tenido conocimiento de que de las cuatro unidades de UVI móvil que hay en Sevilla capital van a quitar una", ha criticado Aguilar.

De esta forma, la concejala socialista ha señalado también la "inacción" del alcalde, José Luis Sanz, por "no reclamar absolutamente nada a la Junta de Andalucía. Hace escasos días votó en contra de instar a Moreno Bonilla a mejorar la sanidad pública en nuestra ciudad", a la vez que hacía referencia al pleno municipal del 17 de julio, en el que el Grupo Popular votó en contra de la moción de Sanidad presentada por el PSOE.

En el marco de esta situación que supondría un "nuevo recorte sanitario" a Sevilla, desde el Grupo Socialista "se exige a la Junta que si es necesario reforzar el servicio en el Aljarafe, se añada una nueva unidad en esa zona, sin eliminar las que ya operan en la capital".

Aguilar ha expuesto la situación declarando que "no hay dinero para poner otra UVI móvil en el Aljarafe, pero sí para fomentar la sanidad privada en Andalucía" y citando "grandes carencias" sanitarias en la ciudad.

Asimismo, la concejala ha preguntado tanto al presidente de la Junta, como al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, si creen que "700.000 habitantes pueden funcionar con solo tres unidades de UVI móvil", a la misma vez que ha advertido del "grave" problema de dejar "desatendida" a la ciudad de Sevilla que "tendría una UVI móvil menos en servicio".

Finalmente, el Grupo Municipal Socialista continuará "defendiendo la sanidad pública y reclama nuevamente al alcalde a implicarse de forma activa para frenar este nuevo recorte", añadiendo que "la sanidad pública se defiende y vamos a seguir exigiendo al señor Sanz que se implique y pida a la Junta que no ponga en marcha este nuevo recorte tan perjudicial para Sevilla", ha apostillado el PSOE.