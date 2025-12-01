PSOE califica de "auténtico caos" el primer fin de semana de la Navidad en Sevilla y critica la gestión del Ayuntamiento

Archivo - El ex alcalde y portavoz socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha calificado como un "auténtico caos" la situación durante el primer fin de semana de la programación navideña en la ciudad. En esta línea, ha vinculado la situación a "la mala gestión" por parte del gobierno municipal.

En una nota remitida por el partido, Muñoz ha señalado que Sevilla ha vivido "colapso en el tráfico, colas interminables sin ningún tipo de regulación de personas, en algunos casos peligrosas, y una absoluta falta de planificación". El portavoz socialista ha denunciado la presencia de "personal de confianza del señor Sanz regulando el tráfico como si de un policía local se tratase".

Asimismo, Muñoz ha indicado de que algunos grandes almacenes "se han visto obligados a cerrar" por la ausencia de agentes de la Policía Local. Ante este escenario, Muñoz ha exigido al alcalde que "coja las riendas, negocie y solucione este conflicto" de forma inmediata. "No podemos estar rozando la peligrosidad que se produce con las aglomeraciones de gente que llegarán en las próximas semanas", ha afirmado.

Por su parte, el alcalde, José Luis Sanz, ha agradecido "la sensatez y la templanza" de los ciudadanos aunque ha indicado "algunos problemas" durante el pasado fin de semana. "Hago un llamamiento a la responsabilidad, a la profesionalidad y a la vocación de servicio público que tiene que tener la plantilla de la Policía Local de Sevilla, para que en todas esas concentraciones que quedan todavía en Navidad, los sevillanos estén lo más seguros posible", ha asegurado Sanz.

El anuncio llega después de un fin de semana en el que durante la mañana del domingo solo 46 de los 139 agentes de la Policía Local citados para el turno de mañana se incorporaron. Situación similar al sábado en el que 77 del turno de mañana y 38 del de noche no se presentaron.

A este respecto, Sanz ha asegurado que hay varias reuniones previstas este lunes para estudiar "algún tipo de actuación judicial, aparte del expediente disciplinario" para aquellos agentes que "no tengan bien justificadas las bajas".

Por otro lado, CSIF ha anunciado el registro ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Sevilla de una demanda "por vulneración de derechos fundamentales" con la activación por parte del Ayuntamiento del Plan de Emergencias Nivel 1 desde este viernes.

Según una nota remitida por el sindicato, la demanda solicita como medida cautelar "paralizar" el decreto de emergencias. Asimismo, han indicado que estudian "denunciar penalmente al alcalde" ante lo que consideran "un fraude de ley, e incluso prevaricación".