PSOE-A censura que se "amenace y asfixie" a Andalucía con el déficit cuando es el Gobierno el "primer incumplidor"

Actualizado 10/12/2012 15:01:57 CET

Jiménez exige a Rajoy que "plante cara a Europa" y a Montoro que tenga en cuenta que la Junta "cumple con los ciudadanos"

SEVILLA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario general del PSOE-A, Mario Jiménez, ha censurado que el Gobierno "amenace y asfixie" a Andalucía y al resto de comunidades autónomas exigiéndole un objetivo de déficit del 1,5 por ciento para este 2012 cuando el Ejecutivo de la Nación es el "primer incumplidor" del Estado.

Así lo ha dicho en rueda de prensa este lunes para criticar que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se "permita el lujo de amenazar" a las comunidades a cuenta del déficit "cuando todas las previsiones indican que el Estado va a tener un déficit de en torno al 7,3 por ciento", superando por tanto el objetivo fijado para este ejercicio.

"En vez de estas actitud amenazante, el Gobierno debe garantizar recursos a todas las comunidades porque lo que no se puede hacer es detraer a Andalucía cien millones de euros con una mano y con la otra amenazarla por no cumplir en décimas el objetivo de déficit", ha argumentado Jiménez criticando el impuesto estatal a los depósitos bancarios que va a impedir a la Junta ingresar a cuenta de su impuesto autonómico esta cantidad en sus cuentas de 2013.

En esta línea, el vicesecretario general del PSOE-A ha insistido en que el PP no puede seguir "llevando hasta el extremo el este modelo fiscal" que lleva al "precipicio" a las comunidades mientras que, por otro lado, no pone en marcha medidas para impulsar y fomentar la creación de empleo. Muy al contrario, según ha lamentado, el Gobierno se pone "del lado" de las entidades financieras, de la banca y de los "defraudadores" aprobando tanto el citado impuesto estatal como la amnistía fiscal.

Ante ello, ha exigido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que "plante cara a Europa de una vez por todas" y negocie "un marco más amplio para el cumplimiento del déficit", y al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que no mida exclusivamente el déficit en función del Producto Interior Bruto (PIB) de Andalucía porque ello, a su juicio, es como poner una "soga" a las comunidades.

"Pedimos que también se tenga en cuenta que Andalucía cumple con sus ciudadanos. Es decir, que estamos en el entorno del cumplimiento del déficit y que además cumplimos con nuestra salud y servicios sociales públicos", ha señalado Jiménez como aspectos a tomar en consideración antes de "amenazar" a las autonomías. Sobre todo, según ha recalcado, porque "no es una cuestión de décimas" sino de que el Gobierno, "siendo él incumplidor y amnistiando a defraudadores y a entidades financieras, no puede poner en peligro" estos servicios básicos en las comunidades. "Eso no lo vamos a consentir", ha apostillado.

Por ello, ha reiterado que "Montoro debería hacer una análisis" en "global" de la situación financiera de cada región y no "caer en la tentación de volver a los tiempos de la amenaza a Andalucía" porque eso el PSOE-A no lo admitirá.

"HABLAR CON SOSIEGO"

Para evitar esta situación, el vicesecretario de los socialistas andaluces ha propuesto al Gobierno sentarse a "hablar con sosiego, lealtad institucional y sin intereses partidistas", las condiciones que ve necesarias para debatir sobre "cualquier cosa que influya a Andalucía".

Sobre todo, según ha recordado Jiménez, porque el Ejecutivo central, no está en condiciones de "dar lecciones" sobre cumplimientos de objetivos a la Junta cuando "todo apunta", por ejemplo, que el déficit con el que va a concluir el año la Seguridad Social "es de 10.500 millones de euros más" tras "tocar" las pensiones.

"El Gobierno debería sentar a todo el mundo en la mesa y no lo está haciendo, sino que está tocando las pensiones y su fondo de reservas", ha advertido no sin apuntar que el PSOE-A cree que incluso "puede haber alguna ilegalidad" en que el Gobierno supere el tres por ciento que, "por ley", puede tener de déficit la Seguridad Social. "Esto sí que es un déficit importante y lo que le debería preocupar a Monto más que el hecho de que alguna comunidad supere el suyo en algunas décimas", ha reprochado al PP.

PIDE A ZOIDO QUE DEFIENDA A LOS ANDALUCES

En este contexto, Jiménez ha presentado una proposición no de Ley que el PSOE-A llevará esta semana al Parlamento de rechazo a la Ley de tasas judiciales y al impuesto estatal sobre depósitos bancarios por ser medidas que van "en contra de los ciudadanos" y ha exigido al presidente del PP-A, Juan Ignacio Zoido, que demuestre de qué lado está el próximo jueves "levantando la mano" y apoyando esta iniciativa socialista.

Según el vicesecretario general del PSOE-A es "de vergüenza" que el Gobierno haya planteado un impuesto a tipo cero para eximir a la banca de pagar por sus "depósitos ociosos" y que, además de la subida del IVA, del IRPF y de "tocar las pensiones", también establezca tasas judiciales que pueden llegar hasta los 1.200 euros y que serán "una barrera de entrada para muchos ciudadanos al Estado de Derecho".

Frente a ello, ha exigido al PP-A que demuestre en la Cámara autonómica que es el "momento de decir basta ya" a esta "absoluta asfixia" a los andaluces. "Es el momento de decir si se está con los ciudadanos y contra la banca y la amnistía, o contra los andaluces", ha retado a Zoido.

También ha pedido a los 'populares' andaluces que digan expresamente si apoyan las medidas que el Gobierno de Mariano Rajoy está implementando "al servicio de la banca" y que reclamen a Rajoy la parte correspondiente a Andalucía de lo aflorado por los defraudadores andaluces. "Ese dinero tiene que venir a Andalucía", ha concluido.