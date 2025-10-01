PSOE-A critica que tras la "actuación megalómana" de Moreno sobre las Atarazanas de Sevilla hay una "instalación vacía"

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, María Márquez, (i) junto al portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista, Rafael Recio, (d) durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucí - Joaquin Corchero - Europa Press

SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Rafael Recio, ha criticado este miércoles la "actuación megalómana" del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), en torno a la recuperación de las Reales Atarazanas de Sevilla, que se mantiene como una "instalación vacía" de contenido cultural y relativo a "la historia naval" que ha tenido la capital andaluza.

Así lo ha señalado el también diputado del PSOE-A por Sevilla en una rueda de prensa en el Parlamento, y a preguntas de los periodistas al hilo de la reunión que el Consejo de Gobierno andaluz ha celebrado este miércoles en las Reales Atarazanas para escenificar la recuperación de este antiguo astillero medieval, el más grande de España y uno de los principales exponentes de la relación de la ciudad con América, tras una larga y compleja restauración llevada a cabo por Grupo Avintia.

Al respecto de esta cuestión, Rafael Recio ha sostenido que los sevillanos, "aparte de recuperar una infraestructura con ese pozo histórico que tienen las Atarazanas de Sevilla", lo que esperaban, al igual que "los historiadores, es que aquello fuera un referente desde el punto de vista de la historia naval que ha tenido Sevilla".

Sin embargo, "al final lo que nos encontramos es con una actuación megalómana de Moreno Bonilla, de las que a él le gusta desarrollar", que pone de relieve que "se ha invertido, evidentemente, que se ha recuperado una instalación cultural potente para la ciudad de Sevilla", pero que actualmente es "una instalación vacía", según ha relatado el representante socialista.

Rafael Recio ha criticado además que "la Consejería de Cultura se desentiende absolutamente" de "un proyecto cultural para Sevilla, y lo pone todo en manos de la Fundación Cajasol", y ha considerado que esta actuación encaja con "el modelo del PP que desarrolla el presidente de la Junta de Andalucía en todas las materias".

De esta manera, el representante socialista ha lamentado que por parte de la Junta "no hay ninguna implicación para poner en valor" el edificio de las Reales Atarazanas "desde un punto de vista museográfico, de contenido", para que "sea un atractivo más para la ciudad de Sevilla" del que "puedan disfrutar también los sevillanos" recogiendo "la historia naval tan importante que ha tenido" la capital andaluza al hilo del descubrimiento de América, según ha concluido Rafael Recio.