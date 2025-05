PSOE critica que el alcalde "culpe al Gobierno no rehabilitar el Alcázar" cuando reduce su presupuesto un 4,15%

SEVILLA 23 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista ha denunciado este viernes la actitud "cínica" del gobierno municipal "intentando culpabilizar al Gobierno de España de falta de apoyo para rehabilitar la fachada del Apeadero del Real Alcázar, mientras reduce las cuentas del monumento".

Según ha informado el PSOE en una nota de prensa, "no se puede estar tendiendo la mano y pidiendo cuando este año se ha reducido el presupuesto del Real Alcázar un 4,15% y, en concreto, el capítulo de inversiones en un 30,37%, cuando este monumento genera millones de beneficios cada año". La concejala socialista Sonia Gaya, ha acusado al alcalde, José Luis Sanz, de "no contar toda la verdad sobre esta convocatoria".

El Ayuntamiento de Sevilla "sabe que no cumplió los requisitos básicos en esta convocatoria, se le avisó y no rectificó, por lo que es normal que no pueda ser beneficiario de dicho programa", ha explicado Gaya.

El PSOE ha lamentado la "cruzada personal que Sanz tiene contra el Gobierno de España y, en especial, contra el ministro Óscar Puente, queriendo tapar con ello su verdadera responsabilidad en la gestión y conservación de este monumento de la ciudad".

En este sentido, Gaya ha recordado que el Ayuntamiento de Sevilla "debe destinar, a través del cumplimiento de un convenio, tres millones de euros a la rehabilitación del patrimonio cultural de la ciudad, un dinero que sale de los ingresos de la venta de entradas cuyo precio, además, se ha subido en dos ocasiones desde que llegó el PP al gobierno municipal".

"No sabemos a qué se dedica ese dinero, no tenemos información, ni sabemos si se ha adquirido algún bien inmueble para ampliar el patrimonio del Real Alcázar", ha criticado. La obligación es "remitir antes del 27 de febrero de cada año un listado de las actuaciones que se van a acometer, algo que no se ha hecho ni en 2024 ni en 2025, nos tendrán que dar explicaciones".

Finalmente, Gaya ha recordado que "debería dedicarse a cuidar de verdad el patrimonio de la ciudad y a tener a personas expertas en conservación en los sitios que lo requieren, como es el Real Alcázar, que dos años después sigue sin una dirección de Conservación".