Archivo - La edil del PSOE Encarnación Aguilar - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha criticado el "desprecio sistemático" del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz a las mujeres de Sevilla al conocer su decisión de convocar el Consejo Municipal de la Mujer para el próximo viernes 27 de noviembre en pleno cierre de la campaña electoral, en horario laboral de mañana y solo con tres días de antelación.

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, la decisión de los populares, enmarcada en la semana del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, ha despertado la indignación de las entidades que conforman el Consejo de la Mujer, 26 de las cuales ya firmaron un manifiesto el pasado mes de marzo alertando del "grave deterioro" que sufría este órgano clave para la igualdad en Sevilla por el ninguneo de Sanz.

En este sentido, la concejala socialista Encarnación Aguilar ha apuntado que es "una prueba más de que los populares, con la connivencia de su socio de Gobierno de Vox, pretenden silenciar a las mujeres y no creen verdaderamente en la igualdad real, más allá del pan y circo".

A este malestar se ha sumado el provocado por la decisión de convocar el Consejo LGTBI para el mismo viernes 27 de noviembre, solo una hora después del Consejo de la Mujer, una convocatoria que la concejala socialista califica como "de puro trámite" y "ajena a los intereses del colectivo" al celebrarse también en horario laboral.

En esta línea, Aguilar ha censurado el "sectarismo" con el que el PP ha abordado las políticas de igualdad y diversidad en los últimos años, pues "ha priorizado el espectáculo y el pan y circo, mientras ha dejado al margen el trabajo efectivo por los derechos de los colectivos".

Según ha lamentado, Sanz no ha convocado nunca "en tiempo y forma" ninguno de los dos Consejos ni ha publicado sus actas en la web municipal, lo que demuestra su "absoluta falta de transparencia", a la vez que ha renunciado a crear las comisiones permanentes y ha operado al margen de las entidades que integran los Consejos.

Aguilar también ha señalado que "desde que gobierna con la extrema derecha" no se ha podido firmar ni una sola declaración institucional sobre violencia de género ni sobre igualdad con motivo del 8 de marzo.

Del mismo modo, la edil socialista ha lamentado que se haya desvirtuado la Casa de la Mujer, una iniciativa que salió del anterior mandato del PSOE, pero que, a su juicio, se ha convertido en un "proyecto sectario en manos del PP y que funciona al margen del Consejo".

PETICIÓN FORMAL

Por ello, el Grupo Municipal Socialista ha solicitado formalmente al Ayuntamiento de Sevilla una relación de las sesiones de los Consejos de la Mujer y LGTBI suspendidos desde 2023 y la motivación de cada una de las decisiones, así como la justificación de los periodos en los que no se haya respetado la periodicidad reglamentaria de dichos órganos.

Igualmente, los socialistas han exigido conocer las razones de sus convocatorias en plena campaña electoral, así como el calendario de próximas reuniones.

En este 25N, el Grupo Municipal Socialista ha reafirmado su compromiso con la defensa del sistema público de protección a las víctimas y con unas políticas de igualdad dotadas y eficaces, rechazando cualquier retroceso o negacionismo que ponga en riesgo los derechos conquistados por las mujeres.

"En Sevilla, como en el conjunto del país, el 25N tiene que servir para reforzar la protección de las mujeres y darles voz real, no para apartarlas ni vaciar de contenido los órganos de participación. Defender la igualdad y erradicar la violencia machista es una obligación democrática innegociable", ha concluido Encarnación Aguilar.