PSOE critica "falta de refuerzos" en el transporte público durante la concentración de Amama ante San Telmo en Sevilla

Imágenes de la concentración convocada por la asociación (Amama). A 26 de octubre de 2025 en Sevilla, Andalucía (España). - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla ha criticado este lunes que el Gobierno local no adoptarse, según asegura, medidas de refuerzo en el servicio de transporte público durante la concentración convocada por la Asociación de Mujeres Amama este domingo ante el Palacio de San Telmo en la ciudad hispalense, en protesta por los fallos en los programas de cribado y el deterioro de la sanidad pública andaluza.

Según ha informado el partido en una nota, la movilización reunió a miles de personas procedentes de distintos puntos de la ciudad, que encontraron "graves dificultades" para llegar al punto de encuentro debido a la "falta de refuerzos" en las líneas de Tussam.

"En muchas paradas se registraron largas colas y esperas de hasta 30 minutos, lo que generó numerosas quejas de los usuarios y usuarias que querían desplazarse hasta la Puerta Jerez", ha apostillado el grupo.

El PSOE ha lamentado que la administración local no previera, según ha manifestado, la necesidad de reforzar el transporte público en una jornada en la que estaba anunciada dicha concentración.

En este sentido, ha apostillado que la jornada preveía un gran número de manifestantes y que en otros eventos que de igual forma prevén una importante movilización de personas se suelen activar dispositivos especiales de transporte público.

Por ello, los socialistas han anunciado que pedirán al Gobierno municipal que detalle por qué no se reforzó el servicio de Tussam y qué medidas se adoptarán para evitar que vuelva a ocurrir.

Por último, han incidido en que la falta de refuerzo coincidió con los problemas de saturación del Metro de Sevilla, que también sufrió un importante colapso en las horas previas a la concentración, lo que agravó aún más las dificultades de movilidad.