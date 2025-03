El PSOE denuncia "el miedo a gobernar" de Sanz al no aplicar la ordenanza de veladores "hasta 2028 en Sevilla"

Muñoz denuncia "el miedo a gobernar" de Sanz al "no aplicar la ordenanza de veladores hasta 2028".

SEVILLA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha denunciado este martes que la propuesta de ordenanza de veladores que el gobierno elevará este miércoles al Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente revela la absoluta incapacidad del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, de alcanzar consensos "con nadie", su dejación de funciones "tras haber generado él mismo una enorme polémica, un lío y un enfrentamiento entre los hosteleros y vecinos". También ha señalado su "irresponsabilidad al plantear una moratoria de tres años" en la aplicación de esa norma local, lo que supone condicionar al siguiente gobierno de la ciudad de Sevilla con una ordenanza de este mandato a la que, "por miedo", le da una patada hacia delante. "Este episodio es uno más de los que demuestran que es un alcalde que no está a la altura, que Sevilla le viene muy grande", ha remarcado.

Según ha detallado el PSOE en una nota de prensa, se trata de una ordenanza que Sanz ha redactado en este mandato municipal pero que, "como después de 21 meses no ha conseguido el consenso necesario salvo con la ultraderecha, no se aplicará hasta el año 2028, cuando él ni siquiera será el alcalde de Sevilla". Es la "gran mentira de su ordenanza de veladores y, además, una traición a los vecinos y las vecinas de Sevilla", ha abundado Antonio Muñoz, quien ha adelantado el no rotundo del PSOE a este nuevo engaño de Sanz a Sevilla y "a este juego de 'trilerismo' político".

En definitiva, se aprueba la ordenanza, entra en vigor, pero "se guarda en un cajón y, así, las condiciones a los hosteleros no se aplicarán hasta 2028, 'chapeau' por esta carambola política de quien solo tiene miedo a gobernar en Sevilla", ha ironizado. "Gobernar es conciliar intereses contrapuestos, y José Luis Sanz revela, una vez más, su incapacidad para lograrlo", ha apostillado.

Como contrapunto, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla ha recordado "el esfuerzo de conciliación de intereses entre los vecinos y los hosteleros cuando desde el gobierno municipal socialista se aprobaron en 2020 una serie de iniciativas para recuperar la actividad de la hostelería y, por tanto, en tiempos de la pandemia del Covid". Ahora Sanz "tendrá que recurrir no a ese consenso entre vecinos y hosteleros sino a la extrema derecha de Vox para aprobar su ordenanza y dejarla que otro gobierno, y no él, la aplique", ha remarcado Muñoz.

A la vez que la ordenanza amplía el horario de actividad de las terrazas y veladores incluso en las zonas acústicamente saturadas, como denuncian los vecinos, "tampoco satisface la demandas ni de estos ni de los hosteleros en cuanto a la actualización de estas zonas saturadas de ruido, dándole más patadas hacia delante con estudios que ya deberían haberse completado para la redacción misma de la ordenanza".

Finalmente, ha abundado que "la mentira de Sanz no queda ahí, su demagógica campaña electoral de los 'tanques a la calle', que sustentó su propia iniciativa para reformar la ordenanza municipal de terrazas y veladores al margen de los trabajos que ya los técnicos de la Gerencia de Urbanismo estaban haciendo antes de las elecciones municipales de 2023, queda ahora en nada". "No existe en su propuesta ningún listado de bares que pueden sacar sus 'tanques a la calle' sin que suponga un trato discriminatorio para el resto de los bares de Sevilla", han concluido.