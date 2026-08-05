El PSOE denunciará ante la Oficiana Andaluza Antifraude el contrato de montaje de la Feria de Utrera (Sevilla)

Operarios trabajando en el montaje de la última Feria de Utrera - AYUNTAMIENTO DE UTRERA

UTRERA (SEVILLA), 5 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Utrera (Sevilla) denunciará ante la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción la decisión del Gobierno municipal presidido por Francisco Jiménez, del Partido Popular, de renunciar a la continuidad de un contrato en vigor y tramitar una nueva licitación para las ferias de Utrera y Pinzón.

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, el nuevo contrato reduce servicios que estaban incluidos en el contrato anterior y que el Ayuntamiento tendrá que contrata fuera, lo que incrementará el coste real de toda la operación. Estos hechos serán puestos en conocimiento de la Oficina Andaluza Antifraude para que analice íntegramente el expediente.

Asimismo, el contrato de infraestructuras de la Feria tenía una duración de hasta cuatro años: dos años iniciales más otros dos de prórroga, previstos desde su adjudicación. El Gobierno municipal decidió renunciar a la continuidad prevista en ese contrato y tramitar una nueva licitación, que ha culminado con un incremento de más de 74.000 euros, alcanzando los 364.192 euros.

Sin embargo, ese importe únicamente cubre las ferias de Utrera y Pinzón, a diferencia del anterior, que con un presupuesto aproximado de 290.000 euros, incluía además las ferias de Trajano y Guadalema.

Además, los socialistas han señalado que el Consistorio "tendrá que contratar por separado los servicios que han quedado fuera del nuevo contrato" para garantizar el "normal funcionamiento" de la Feria, lo que "incrementará el coste real de la decisión", sin que el incremento coste "venga acompañado de una mejora del servicio", dado que el nuevo contrato "reduce servicios y prestaciones" que sí estaban incluidos en el contrato anterior.

Al hilo, han afirmado que el alcalde, Francisco Jiménez, deberá explicar "cómo piensa garantizar ahora esos servicios, mediante qué procedimientos de contratación y cuál será el coste total que finalmente terminarán soportando los utreranos".

Por otro lado, la nueva licitación ha sido adjudicada a la misma empresa que ya venía prestando el servicio. Sin embargo, en esta ocasión "únicamente concurrió esa empresa", después de que el Gobierno municipal decidiera renunciar a la continuidad del contrato anterior.

Esta secuencia de hechos formará parte de la documentación que el PSOE de Utrera aportará a la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción para que analice el expediente y determine "si la actuación del Gobierno municipal se ajustó a la normativa de contratación pública" y si de los hechos examinados pudieran derivarse las responsabilidades que, en su caso, correspondan.