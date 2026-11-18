La candidata socialista Trinidad Argota, en el centro, junto a dirigentes del PSOE en un acto electoral en La Rinconada - PSOE DE SEVILLA

LA RINCONADA (SEVILLA), 18 (EUROPA PRESS)

La candidata al Congreso por el PSOE Trinidad Argota ha destacado este miércoles, en el municipio de La Rinconada, las políticas desarrolladas por el Gobierno de Pedro Sánchez para garantizar y revalorizar el sistema público de pensiones, una gestión que, según ha señalado, ha permitido dignificar las prestaciones de más de 412.000 pensionistas en la provincia de Sevilla.

Argota ha subrayado que el Partido Socialista defiende un modelo público en el que sea el Estado quien garantice las pensiones con fondos públicos. Para lograrlo, ha explicado la candidata, es necesario impulsar iniciativas que fomenten los ingresos al sistema, citando como ejemplos la reforma laboral, el aumento del empleo de calidad y la mejora de los salarios a través de la reiterada subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), señala la formación en una nota de prensa.

En su intervención, la representante socialista ha contrastado la gestión de la llamada "hucha de las pensiones" entre los distintos ejecutivos. Según los datos aportados por Argota, el fondo de reserva contaba con 66.000 millones de euros y tras el mandato de Mariano Rajoy la cifra se redujo hasta apenas 5.000 millones. "Esto significa un recorte del 91% de los fondos que, además, no se distribuyeron en las pensiones, ya que todos y todas nos acordamos de aquella pírrica y vergonzosa subida del 0,25%", ha manifestado.

Frente a aquella etapa, la candidata ha destacado que actualmente, con Pedro Sánchez al frente del Ejecutivo, "la hucha de las pensiones vuelve a situarse en los 20.000 millones de euros", al tiempo que se ha "blindado" la revalorización de las prestaciones conforme al Índice de Precios al Consumo (IPC).

Argota ha detallado el impacto económico de estas medidas en el poder adquisitivo de los mayores, señalando que las pensiones contributivas han aumentado un 25%. Asimismo, ha precisado que las pensiones no contributivas han registrado un incremento del 65,4%, "lo que supone 248 euros más al mes para cada beneficiario, mientras que las pensiones mínimas de jubilación han subido un 55%, traduciéndose en algo más de 440 euros mensuales adicionales", ha concluido Argota.