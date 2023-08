El PSOE destaca la reducción del 50% de la deuda del Consistorio de Sevilla, 227 millones, durante la gestión socialista

La formación destaca que para 2023 se reservaron once millones adicionales para nuevas inversiones y gastos sobrevenidos



La concejala socialista Sonia Gaya ha explicado este martes que la deuda del Ayuntamiento de Sevilla se redujo en 227 millones en los ocho años de gobiernos socialistas, lo que supuso rebajarla a la mitad con respecto a los 443 millones de partida, y que para este año existen once millones de euros en remanentes de tesorería que pueden ser utilizados por el actual equipo municipal de José Luis Sanz para utilizarlos en inversiones y gastos sobrevenidos sin que tenga que acudir a los bancos.

"Durante dos mandatos socialistas la gestión presupuestaria fue rigurosa. Se redujo la deuda que tenía el Ayuntamiento desde los 443 millones a 31 de diciembre de 2014 a 216 millones de euros a 31 de diciembre de 2022 sin subir impuestos e incrementando el gasto social y las inversiones públicas municipales", ha destacado en una nota de prensa.

Gaya ha subrayado, además, que para este año existen once millones de remanentes de tesorería que Sanz "puede aplicarlos a las necesidades que surjan e incluso a nuevas inversiones". Por tanto, "las excusas de que no se pueden organizar más eventos o que no se pueden realizar más inversiones son infundadas, como infundado es hablar de agujeros en las sociedades municipales", ha abundado.

De hecho, ha agregado Gaya, en el primer Pleno ordinario del Ayuntamiento de Sevilla en el actual mandato se aprobó destinar 2,42 millones correspondientes a la ceremonia de la 24 edición de los Grammy que se celebrará en Fibes, "siendo el primero de los pagos comprometidos y que en total alcanzan los 4,84 millones de euros (la segunda aportación se deberá hacer en 2024)". Esta primera aportación se ha realizado mediante remanentes de tesorería de gastos generales que dejó la gestión socialista antes del traspaso del gobierno municipal y, en consecuencia, "el equipo de Sanz no tendrá que recurrir al endeudamiento bancario para financiarla".

"Esto es una prueba más que palpable de que captar eventos en beneficio del interés general de la ciudad, de su economía y de su empleo al tiempo que mantener el ritmo de inversión y la obra pública es compatible, siempre y cuando exista voluntad política de hacerlo y de querer trabajar por el progreso de Sevilla", ha añadido la concejal socialista, quien niega tajantemente que exista un agujero en las finanzas municipales", ha añadido la concejal socialista.

Señala el PSOE al respecto que el uso de los remanentes para acometer inversiones es posible en aplicación de la norma del Gobierno de España que ha dejado en suspenso la Ley Montoro de racionalización del gasto en las administraciones locales para seguir apuntalando la actividad económica tras la pandemia de la Covid-19.

Gaya ha considerado que, teniendo en cuenta que el equipo de Sanz es el mismo que el equipo que tuvo en su día Juan Ignacio Zoido, incluidos el delegado de Hacienda, Juan Bueno, y la gerente de la Agencia Tributaria, Asunción Fley, "la estrategia de trabajo será la misma que bajo el mandato municipal de Zoido: hablar de agujeros ficticios para ir abonando el terreno de cara a una subida de impuestos y tasas locales, a los ajustes presupuestarios y a los recortes en el gasto social y en las inversiones públicas".

Esta estrategia, según la concejala socialista, ha arrancado con Contursa pero seguirá con el resto de empresas y organismos municipales y el propio Consistorio, para justificar próximas subidas fiscales pese a la promesa de rebajas impositivas, "como ya han anunciado para los servicios del Cementerio", eliminar la promoción de VPO en Emvisesa para dejarla sólo en manos privadas o subir el agua, la tasa de basura y el IBI.

"Defenderemos la rigurosa gestión presupuestaria que hemos realizado en los últimos ocho años con números y argumentos, como hemos hecho con Contursa. En consecuencia, Sanz debería zarandear a su equipo y ponerlo a trabajar. Con sus constantes llantinas no se mantiene al Ayuntamiento como motor de la economía de nuestra ciudad y de su tejido productivo, al tiempo que se pierden nuevas oportunidades económicas y laborales para Sevilla", ha concluido Gaya.