El PSOE de Diputación de Sevilla exige una auditoría del programa de detección precoz del cáncer de mama

SEVILLA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista de la Diputación de Sevilla defenderá en el Pleno de este jueves una moción en la que reclama al Gobierno de la Junta de Andalucía una auditoría inmediata del programa de detección precoz del cáncer de mama, tras los fallos reconocidos por la propia Administración autonómica y las denuncias de "miles de mujeres afectadas por retrasos de meses, e incluso de un año, en la realización o el seguimiento de sus pruebas diagnósticas".

La portavoz del Grupo Socialista, Rosario Andújar, ha señalado que "la detección precoz salva vidas, y no podemos permitir que la dejadez y la falta de planificación del Gobierno andaluz conviertan un programa de salud pública en una fuente de incertidumbre, dolor y desconfianza para las mujeres y sus familias", señala la formación en una nota de prensa.

Andújar ha recordado que estos fallos suponen "un riesgo inaceptable para la salud de las mujeres andaluzas", y ha reprochado al Ejecutivo de Moreno Bonilla su "reacción errática e irresponsable ante un problema tan grave, que primero negó, luego minimizó y finalmente trató de ocultar".

"No hablamos de simples fallos administrativos o informáticos, como se pretende hacer creer, sino de una negligencia que puede costar vidas. Es el reflejo del colapso sanitario provocado por años de recortes y privatizaciones en la sanidad pública andaluza", ha subrayado la portavoz socialista.

La moción insta al Gobierno andaluz a realizar una auditoría exhaustiva para identificar las causas de los retrasos, garantizar que ninguna mujer espere más de 30 días para conocer los resultados de sus pruebas, cumplir la promesa electoral de bajar la edad de referencia del cribado por debajo de los 50 años, y reforzar con personal y medios técnicos los servicios de radiología y oncología.

Asimismo, el Grupo Socialista solicita que la Junta publique informes periódicos con datos desagregados por provincias y municipios, y que se cree un Fondo Extraordinario de Indemnización para las mujeres afectadas por este grave fallo del sistema sanitario.

Rosario Andújar ha destacado especialmente la preocupación existente en la provincia de Sevilla, donde se concentra buena parte de los casos detectados. "Desde la Diputación exigimos que se devuelva la confianza a las mujeres y se restablezca la garantía de un derecho básico como es el acceso a la salud pública en condiciones de igualdad y seguridad", ha concluido Andújar.