PSOE de Diputación de Sevilla pide a la Junta que cofinancie, "al menos al 50%", el Plan de Mejora de Aguas del Huesna

Archivo - Vista general de la Presa del Huesna, en una foto de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado provincial y responsable del Área de Servicios Públicos Supramunicipales, Gonzalo Domínguez, defenderá una moción en el próximo pleno de la institución en la que recuerda la importancia de mejorar un sistema de abastecimiento público que suministra agua potable a más de 250.000 personas en 19 municipios de la provincia.

El Grupo Socialista de la Diputación defenderá en dicha sesión plenaria una moción para solicitar al Gobierno andaluz que se comprometa a cofinanciar el Plan de Actuación para la Mejora de la Red Principal de Aguas del Huesna, "al menos en el 50% del valor de las inversiones que se ejecuten", como señala en una nota de prensa.

El diputado provincial ha explicado que "estamos hablando de un sistema de abastecimiento público que garantiza agua potable a unos 250.000 vecinos", correspondientes a los 19 municipios que integran actualmente el sistema y que están representados en el Consorcio según su peso poblacional.

El sistema cuenta con conducciones que suman 320 kilómetros, de los cuales 220 corresponden a conducciones de alta. La mayor parte de esta red se definió en el Proyecto de Abastecimiento Derivado del Embalse del Huesna, cuya obra fue financiada por la Junta de Andalucía en un 60%, ejecutándose entre 1994 y 1997 y entrando en servicio ese mismo año.

En los últimos años, en esta red de alta se han producido sucesivas averías de causas desconocidas e imprevisibles; especialmente, en el tramo que atraviesa la Urbanización Los Jinetes, en el municipio de Carmona, concentradas en un tramo de unos 150 metros, provocando graves daños materiales a terceros y el corte de la carretera SE-3201.

No obstante, los hechos ocurridos en junio, que obligaron a cortar el suministro mientras se realizaban las obras de reparación, podrían indicar que el problema es de mayor envergadura y no tan localizado. Por ello, el Consorcio Aguas del Huesna, tras recabar los informes pertinentes, aprobó por unanimidad un Plan de Actuación para la mejora de la red principal.

El plan incluye un diagnóstico completo de la tubería principal y una serie de actuaciones prioritarias en los tramos más críticos, especialmente aquellos que atraviesan zonas pobladas o presentan infraestructuras en estado deficiente, como los situados en Tocina, Los Jinetes, vías de alta y convencional, el paso por la A-4 y el río Guadaíra. Además, se contempla mejorar la resiliencia de la red de alta para que, en caso de emergencia o avería, el sistema pueda sectorializarse y minimizar los cortes de suministro.

"El coste aproximado de estas actuaciones, según una primera estimación, ronda los 42 millones de euros", ha destacado Gonzalo Domínguez. "Por ello, es necesaria la implicación de todos los agentes, y desde aquí solicitamos colaboración y financiación al Gobierno de Moreno Bonilla".

Asimismo, se le insta a destinar los fondos necesarios procedentes del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas recaudado por la Junta, así como a financiar la construcción de las depuradoras pendientes en el territorio. La Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía, recoge el compromiso de la Junta con el medio ambiente, y el Estatuto de Autonomía para Andalucía dedica especial atención a las competencias autonómicas sobre el agua, estableciendo directrices de obligado cumplimiento por los poderes públicos.

El diputado socialista ha recordado que la Diputación de Sevilla asumió esta responsabilidad desde los primeros ayuntamientos democráticos, tanto en la financiación de inversiones como en el liderazgo de la Corporación Provincial en la conformación de los sistemas supramunicipales de gestión.

"Desde el Grupo Socialista consideramos que los nuevos retos de la provincia, entre ellos este Plan de Actuaciones del Consorcio del Huesna, deberían contar al menos con un porcentaje de financiación de la administración autonómica similar al que aportó la Junta cuando se definió la red a mediados de los 90", ha concluido Domínguez.