PSOE-A espera que "se sepa toda la verdad" sobre Paco Salazar y se remite a las declaraciones de la portavoz federal

SEVILLA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, ha dicho este martes que por parte del PSOE-A quieren que "se sepa toda la verdad" en relación al exdirigente socialista sevillano Paco Salazar tras las denuncias de acoso sexual y actitudes machistas que se han realizado contra él, así como se ha remitido al respecto a lo dicho este pasado lunes por la portavoz federal del PSOE, Montse Mínguez.

En rueda de prensa en el Parlamento, la diputada socialista se ha pronunciado así en respuesta a preguntas de los periodistas sobre los testimonios publicados por 'el diario.es' con los escritos que presentaron mujeres que trabajaron a las órdenes de Salazar, en las que se describe el comportamiento del exasesor de Sánchez y que desaparecieron del canal antiacoso habilitado por el PSOE.

Al respecto, la representante del PSOE-A ha indicado que "lo que queremos es que se sepa toda la verdad", y ha apostillado que, "en este caso", no tiene "más remedio que remitirme a las declaraciones que ha hecho la portavoz del PSOE de España, que es quien tiene que responder a estas cuestiones".

Ángeles Férriz se ha referido así a la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, quien este pasado lunes indicó que todavía no ha finalizado la investigación interna contra Paco Salazar por presunto acoso sexual, y aseguró que seguirán hasta el final aunque ya no sea militante del PSOE, después de que las denunciantes se quejasen de que la información relativa al caso desapareció de la plataforma digital que registra el seguimiento del caso.

"Este proceso no ha concluido, la pérdida de condición de afiliado no supone el fin del procedimiento", señaló Mínguez en una rueda de prensa desde la sede socialista en la calle Ferraz al ser interrogada por la falta de avances en la investigación de dos denuncias anónimas presentadas hace cinco meses.