PSOE exige a Junta que "pida perdón" tras solicitud Fiscalía de archivar investigación por mina de Aznalcóllar (Sevilla)

SEVILLA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo, ha respondido este miércoles en comisión que "el Gabinete Jurídico de la Junta aún no ha recibido el informe de la Fiscalía" de Sevilla sobre el archivo de la investigación del Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla acerca de la adjudicación de la mina de Aznalcóllar (Sevilla). La diputada del PSOE Noelia Ruiz ha instado a los actuales integrantes del Gobierno andaluz a "pedir perdón por haber ensuciado la imagen de Andalucía".

Bravo ha respondido una pregunta del PSOE en comisión parlamentaria sobre la tercera petición de la Fiscalía de Sevilla para el sobreseimiento de la causa abierta por la adjudicación de la mina de Aznalcóllar a México Minorbis frente a Emerita Resources.

Noelia Ruiz ha recordado unas declaraciones del hoy consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, cuando calificó de "macroescándalo de corrupción de Susana Díaz" la adjudicación de los derechos mineros de explotación de Aznalcóllar, para argumentar que "no puede pasar como si no hubiera pasado nada".

La parlamentaria socialista ha sostenido que a los actuales gestores del Gobierno andaluz, cuando se encontraban en la oposición, "han mentido sin importarle nada el prestigio de un concurso internacional por mero tacticismo electoral", por lo que ha esgrimido el daño ocasionado a "las más de 500 familias en la comarca", y ha reiterado la exigencia de "pedir perdón a los andaluces por el daño que han hecho".

El consejero de Hacienda, que ha calificado esta controversia judicial como "un tema delicado que ha perjudicado" a muchas partes, ha ofrecido su "máximo respeto y colaboración" y ha sostenido que trabaja en un decreto para "tener menos litigiosidad, dar seguridad, estabilidad para que situaciones como ésta no se vuelvan a repetir para la imagen de Andalucía, de los funcionarios y de la seguridad de los inversores".

Bravo, que ha apelado al hecho de que "no estaba en ese momento, no he hecho esas declaraciones" y ha considerado que "si se archiva la causa alguien tendrá que contestar", ha defendido que "me dedico a cuidar de un sector estratégico", por lo que ha esgrimido que en el caso de la explotación de la mina de Aznalcóllar se trata de más 2.000 empleo y más de 300 millones invertidos.