PSOE habla de "fiasco" con campanadas de año nuevo en Plaza Nueva: "Sanz no sabe lo que quiere; falta modelo"

Imagen de este 31 de diciembre en la Plaza Nueva de Sevilla esperando a las campanadas para anunciar la llegada de 2026. - Eduardo Briones - Europa Press

SEVILLA 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Sevilla ha denunciado el "fiasco" de las campanadas de año nuevo celebradas en la Plaza Nueva, un episodio que, a su juicio, evidencia "la falta de planificación y de modelo de ciudad" por parte del alcalde, José Luis Sanz.

El PSOE municipal ha recordado que hace dos años Sevilla protagonizó un gran evento de Nochevieja, cuando por primera vez las campanadas se retransmitieron desde la azotea del Ayuntamiento para toda España, que ha descrito de "iniciativa ambiciosa, aunque no exenta de polémicas, que situó a Sevilla en el centro del foco mediático nacional".

"De aquello hemos pasado a la nada. El problema es que el alcalde no sabe lo que quiere ni qué ciudad quiere proyectar, Sanz sigue dando la campanada", ha señalado la portavoz adjunta socialista, Sonia Gaya, en una nota.

Los socialistas han argumentado la escena vivida por cuanto "cientos de personas -sevillanos, sevillanas y visitantes- se concentran en el corazón de la ciudad para celebrar la llegada del Año Nuevo" y ante esas expectativas ha señalado que "el Ayuntamiento tiene la obligación de estar a la altura", de manera que ha inferido que la situación derivó en un "bochorno", en palabras de Sonia Gaya.

Las campanadas apenas se escucharon y sonaron casi tres minutos después de las doce, generando confusión y obligando a muchas personas a seguir el cambio de año a través de sus teléfonos móviles. El Grupo Socialista ha destacado que la situación fue especialmente grave desde el punto de vista de la imagen de Sevilla como gran ciudad.

"Había turistas extranjeros visiblemente sorprendidos y molestos por lo ocurrido. Pero no es una cuestión turística: es la imagen de una capital que aspira a jugar en la liga de las grandes ciudades y que no puede permitirse este nivel de improvisación", ha sostenido el Grupo Municipal Socialista.

A esto ha sumado un espectáculo pirotécnico posterior claramente insuficiente, limitado "a cuatro petardos", que no compensó el fallo inicial ni estuvo a la altura de una ciudad como Sevilla.

"El alcalde empieza el año igual que lo terminó, con despropósitos y sin planificación", han concluido Gaya, quien ha reclamado "una gestión seria, coherente y con ambición para los grandes eventos de ciudad".