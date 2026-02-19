PSOE, junto a alcaldes de Sevilla, critican gestión del Consorcio de Transportes "cada vez más precario y deficitario"

Manifestación de varios municipios de la provincia de Sevilla contra la gestión del Consorcio de Transportes - ROCÍO RUZ / EP

SEVILLA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Sevilla y parlamentario, Rafael Recio, ha asegurado que la Junta de Andalucía "hunde la gestión del transporte público" en general y, en concreto, se ha referido al servicio metropolitano de autobuses de la provincia, "cada vez más deficitario y precario y que acumula numerosas quejas de los municipios y de los usuarios".

Así lo ha indicado en una atención a medios en la Estación Plaza de Armas, junto a alcaldes de la provincia "afectados por el mal funcionamiento" del Consorcio de Transportes de Sevilla. Recio ha incidido en que los "problemas son recurrentes" en pueblos como Espartinas, Camas, Aznalcázar, Gerena, Los Palacios y Villafranca, Alcalá del Río, La Rinconada, Castilleja de Guzmán, Gines, El Viso del Alcor, Mairena del Alcor, Alcalá de Guadaíra, Villanueva del Río y Minas, Carrión de los Céspedes o Umbrete.

"En 2003, el área metropolitana tenía 646.000 habitantes. En 2026 supera los 830.000, casi un 30% más, pero el servicio de autobuses es prácticamente el mismo o peor, más reducido", ha lamentado el secretario de Organización del PSOE de Sevilla.

En esta línea, Recio ha criticado la "nefasta gestión por parte de la Junta de Andalucía y la falta de atención a las necesidades de nuestros pueblos y, en definitiva, de los usuarios del transporte público".

Entre las "demandas comunes" de los municipios, ha destacado "la falta de puntualidad y la falta de horarios y líneas, que es la principal dificultad para que los usuarios puedan acudir y volver a centros de trabajo o de estudios. También la falta de aforo, la necesidad de refuerzos en horas punta y los fines de semana".

Asimismo, el secretario de Organización socialista ha calificado la situación de "muy deficitaria o nula la conexión no solo con los pueblos vecinos o con Sevilla capital, sino también con otros espacios de interés, que potencian el concepto y el sentido del transporte público de calidad, como son la conexión con hospitales y centros de salud, estaciones de metro y cercanías, campos universitarios o polígonos industriales".

Rafael Recio ha criticado que la Junta "desoiga las reclamaciones de los alcaldes en su falta habitual de cooperación con el municipalismo".

Por su parte, el alcalde de Gerena, Javier Fernández Gualda, ha criticado que el Consorcio "lleve muchos años sin acometer inversiones o mejoras, algo que está provocando que el transporte en autobús "deje de ser digno".

"Los vecinos de Gerena, por ejemplo, soportan continuamente autobuses en mal estado, roturas en mitad de la autovía y algo que es incomprensible: que estando a sólo 20 minutos de Sevilla los autobuses salgan cada hora y media y con la ruta máxima de las 22 horas", ha asegurado.

El alcalde socialista ha señalado que la Junta "está recibiendo mucho dinero del Gobierno de España para movilidad sostenible y, sin embargo, no repercute positivamente en los vecinos de la provincia".