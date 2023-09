El PSOE lamenta que los sevillanos "sufran más que el resto" la "indigestión" de la mayoría absoluta del PP

SEVILLA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario de organización del PSOE de Sevilla y parlamentario andaluz, Rafael Recio, ha subrayado este jueves que "los problemas de los sevillanos han empeorado tras el verano por la pasividad del Gobierno de la Junta y la indolencia del presidente Juanma Moreno, que sigue en clave electoral, con atención plena por mantener los equilibrios de su partido en Génova".

"La mayoría absoluta del PP es una indigestión para Andalucía y vamos a demostrar con datos que los sevillanos la sufren más que el resto de Andalucía", ha afirmado y recogido el partido en una nota de prensa. En este contexto, el PSOE de Sevilla se ha marcado cinco ejes "prioritarios" en el inicio del curso político sobre los que "vamos a actuar con determinación y firmeza: sequía, violencia machista, sanidad, infraestructuras y educación".

Recio ha reclamado "unidad política y de acción para acabar" con la violencia machista tras "un verano negro", con quince mujeres asesinadas en Andalucía, 42 en España y una en Sevilla capital en los últimos días. "Con estos datos insoportables, tenemos a una derecha enfrascada en un debate de nomenclatura que disfraza una cuestión capital: están asesinando a las mujeres por el hecho de serlo, y a eso no podemos acostumbrarnos nunca, ha denunciado el secretario de organización del PSOE de Sevilla.

Igualmente, el dirigente socialista ha hecho hincapié en la "grave situación" de sequía que atraviesa la provincia, no sólo para el consumo humano, sino también por tratarse de "un problema económico de primer nivel que afecta a la agricultura y la industria". Es por ello que ha exigido a todos los gobiernos actuaciones de "urgencia, con planificación y un calendario concreto e inversiones reales". "Mientras el Gobierno de España cumple y acaba de aprobar otra inversión de 262 millones para infraestructuras hidráulicas, es inadmisible la pasividad de la Junta y de un presidente Juanma Moreno que anuncia una y otra vez obras hidráulicas que no ejecuta", por lo que ha reclamado a la Junta que "invierta los recursos de que dispone".

En este sentido, ha recordado a Juanma Moreno que "lleva casi cinco años pregonando que sin agua no hay futuro, cuando es él al no asumir su responsabilidad quien dificulta ese futuro. Hasta el punto de que un informe de su propio gobierno pone de manifiesto que Andalucía crecería al 4% si no hubiera sequía", e incluso "sigue con cuestiones que no son entendibles como el proyecto de regadíos de Doñana, ignorando las advertencias de la Unesco", ha añadido.

La "desastrosa situación de la sanidad pública, especialmente la Atención Primaria" es otro de los ejes prioritarios para los socialistas sevillanos. "Si hay más recursos que nunca, por qué la sanidad pública está peor que nunca", se ha preguntado Rafa Recio, por lo que ha reclamado "transparencia" para saber "dónde se están gastando los recursos y cuáles son los datos reales de espera para atención sanitaria". Igualmente, ha criticado la decisión del Gobierno de la Junta de "cerrar" el Centro de Enfermedades de Transmisión Sexual de Sevilla, el único que quedaba en Andalucía, pese al aumento en un 82% de los casos en el primer semestre de este año con respecto al anterior.

Por último, Recio ha lamentado que la "pérdida" de 200 aulas, lo que supone llegar a las 2.000 perdidas, "muchas de ellas en el medio rural y en barrios desfavorecidos de ciudades; los incumplimientos de la ley de bioclimatización y la subida de precios escolares, que van a soportar en solitario las familias, ésas a las que Moreno no le baja los impuestos". Finalmente, ha resaltado que "no vamos a permitir en la provincia de Sevilla el ninguneo y el abandono de la Junta por ser una provincia mayoritariamente socialista. Sevilla tiene más recursos que nunca gracias a inversiones del Estado y de la Diputación y lo mismo exigimos a Moreno".