El PSOE lleva al Parlamento andaluz la falta de urgencias sanitarias 24 horas en El Ronquillo (Sevilla)

SEVILLA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario del PSOE llevará a la Cámara autonómica la "insostenible" situación sanitaria en el municipio sevillano de El Ronquillo, que lleva varios años sin urgencias 24 horas. Lo hará a través de una pregunta oral dirigida a la consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, acerca de su restablecimiento "a corto o medio plazo", ya que desde 2020 se retiró dicho servicio tanto de tarde como de fines de semana.

Los diputados socialistas también reclamarán a la titular de Salud que se asigne un médico de familia al centro de salud "para todos los días a tiempo completo". Entre los firmantes de la pregunta registrada en la Cámara andaluza figuran los parlamentarios sevillanos Rafael Recio, Adela Castaño y Verónica Pérez.

Al respecto, el equipo de gobierno local se reunió la pasada semana con el delegado territorial de Salud. Sin embargo, tras ese encuentro, la concejal de Educación y actual alcaldesa en funciones, Míriam Castilla, ha expresado su "total descontento, como existe entre los vecinos". "No estamos pidiendo que se implante un servicio de urgencias sino recuperar el que teníamos para no desplazarnos 25 kilómetros, hasta Santa Olalla (Huelva), cuando hay un problema grave de salud".

A ese encuentro, el Gobierno local llevó las firmas recogidas en una campaña impulsada por el Consistorio en protesta por la situación sanitaria que se vive en el municipio, con la finalidad de trasladar esas quejas al delegado territorial y expresar así "las inquietudes del pueblo".

"No somos optimistas tras esta último reunión en Sevilla puesto que se nos ha dicho que harían falta unas 1.500 tarjetas sanitarias registradas para estudiar nuestras demandas. Aun así, podría no ser suficiente", ha reconocido Castilla. En este sentido, el equipo de gobierno no va a cejar en el empeño y no se descartan nuevas acciones de protesta.

El equipo de gobierno ha recordado que ya se reunió con la Delegación de Salud hace varios meses para abordar "no solo la pérdida del servicio de urgencias tras el Covid, sino la tardanza en las citas para el centro de salud y la falta de un pediatra en el municipio", entre otros asuntos.