El PSOE lleva al Parlamento el recorte de profesores de educación especial en el CEIP Los Grupos de Morón (Sevilla)

Archivo - Imagen de recurso de varios alumnos a la llegada al colegio. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

SEVILLA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El CEIP Los Grupos de Morón de la Frontera (Sevilla) ha visto reducida durante el curso escolar 2026/2027 su dotación de profesorado especialista en Pedagogía Terapéutica, pasando de contar con este recurso a tiempo completo durante los últimos cinco cursos escolares a disponer de una especialista compartida con otro centro educativo.

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, esta decisión ha supuesto que la profesional únicamente preste servicio en el colegio los lunes, martes y miércoles, a pesar de que el centro cuenta con 20 alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo (Neae), de los cuales 15 precisan atención especializada de Pedagogía Terapéutica.

Por este motivo, han formulado una pregunta a la mesa sobre los criterios técnicos, pedagógicos y organizativos que ha utilizado la Consejería de Educación para reducir la dotación de profesorado de Pedagogía Terapéutica del centro y si la administración tiene previsto restituir la dotación de profesorado especialista en Pedagogía Terapéutica a tiempo completo.

Asimismo, han solicitado, en caso de que la respuesta sea afirmativa, que se detalle la fecha prevista para su incorporación, así como la dotación de profesorado especialista en Pedagogía Terapéutica de cada uno de los centros educativos públicos del municipio y si estos prestan servicio a tiempo completo o compartido, el número de alumnos y alumnas que requieren este recurso y los criterios técnicos utilizados para su asignación.

En esta línea, han cuestionado la evolución realizada por la Consejería sobre el impacto que supone la reducción de la dotación de Pedagogía Terapéutica en el instituto y las medidas concretas que ha adoptado para garantizar que los 15 alumnos que precisan este recurso reciban la atención especializada establecida en sus correspondientes medidas educativas.

De igual manera, han extendido su pregunta a las actuaciones desarrolladas por la Delegación de Educación de Sevilla para analizar las necesidades de profesorado especialista en Pedagogía Terapéutica del centro, los informes técnicos que avalen la decisión de mantener este recurso compartido y la respuesta motivada que se haya trasladado a la dirección del centro.

"¿Cuántos centros educativos públicos de Andalucía cuentan durante este curso con profesorado especialista en Pedagogía Terapéutica compartido con otros centros, desglosando la información por provincias, municipios y centros educativos, e indicando en cada caso el número de alumnos y alumnas que requieren atención de este recurso, los días semanales de presencia del especialista y si dicha dotación ha sufrido modificaciones respecto al curso anterior", ha concluido la pregunta registrada.